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Alessandro De Felice

Quando c'è il Consiglio Federale? Dimissioni di Gravina, commissariamento o sfiducia: cosa ha detto Abodi e succede ora col presidente FIGC

Italia
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Serie A

Dopo il flop della Nazionale e la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 si apre lo scontro sulla governance: statuto senza sfiducia, ipotesi commissariamento e nodo Consiglio Federale.

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La crisi della Nazionale riapre il tema della governance del calcio italiano e mette sotto pressione il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che non ha rassegnato le dimissioni dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, maturata con la sconfitta ai rigori contro la Bosnia.

Il caso ha acceso il dibattito politico e istituzionale: il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha richiamato apertamente le responsabilità del vertice federale, evocando anche l’ipotesi di commissariamento.

Nelle prossime ore è atteso un confronto tra Gravina e i rappresentanti delle componenti principali del sistema – Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC – passaggio considerato decisivo per comprendere l’evoluzione della vicenda.

  • GRAVINA PUÒ ESSERE SFIDUCIATO?

    Nel sistema federale calcistico italiano la sfiducia, intesa in senso politico-parlamentare, non è prevista: lo statuto della FIGC non contempla alcun voto che possa destituire direttamente il presidente in carica.

    Anche in presenza di una crisi sportiva e di un forte dissenso interno, non esiste quindi uno strumento formale per rimuovere il numero uno federale.

    L’unica via possibile è indiretta e passa dagli equilibri del Consiglio Federale: i consiglieri possono dimettersi in blocco oppure può venir meno la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto, circostanze che determinerebbero la decadenza immediata dell’intero Consiglio e del presidente.

    Si tratta tuttavia di una dinamica politica e non automatica, che richiede una rottura netta tra Gravina e le componenti che lo sostengono.

    Anche in caso di caduta del Consiglio, il presidente resterebbe in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell’assemblea elettiva entro 90 giorni, configurando una crisi di sistema più che una vera sfiducia.


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  • GRAVINA SI DIMETTE?

    La via più lineare resta quella delle dimissioni volontarie del presidente: in questo caso, lo statuto federale stabilisce che le dimissioni di Gravina comporterebbero la decadenza immediata sia del presidente sia dell’intero Consiglio Federale.

    L’ordinaria amministrazione verrebbe gestita in regime di prorogatio dagli organi uscenti oppure, in caso di impedimento, dal vicepresidente federale, con il compito di accompagnare il sistema alle nuove elezioni. Anche in questo scenario, il passaggio centrale resta l’assemblea elettiva, da convocare entro 90 giorni.

    Il sistema di voto, composto da 516 voti ponderati, assegna un peso determinante alla Lega Nazionale Dilettanti con il 34%, seguita da calciatori (20%), Serie A (18%), Lega Pro (12%), allenatori (10%) e Serie B (6%), come previsto dal meccanismo elettorale federale.

    Per essere eletto, il nuovo presidente dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi, comprese le schede bianche. Tra i possibili candidati emergono i nomi di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete.


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  • L’IPOTESI COMMISSARIAMENTO

    Più complessa e al momento meno probabile appare l’ipotesi di commissariamento rilanciata dal Ministro Abodi.

    Il riferimento normativo è l’articolo 6 dello statuto del CONI, che consente il commissariamento di una federazione solo in presenza di gravi irregolarità gestionali, violazioni dell’ordinamento sportivo o impossibilità di funzionamento degli organi direttivi.

    Un risultato sportivo negativo, anche rilevante, non è sufficiente a giustificare un intervento esterno. La storia della FIGC conferma questa impostazione: i precedenti commissariamenti, dal 1958 fino al 2017 dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio, sono sempre stati legati a crisi istituzionali o situazioni di ingovernabilità.

    Nel caso del 2017, il commissariamento arrivò dopo la perdita della maggioranza da parte di Tavecchio e le sue dimissioni, in un contesto di paralisi delle leghe professionistiche, come ricostruito nei precedenti federali.

    Per questo motivo, allo stato attuale, il commissariamento appare legato più a un’eventuale evoluzione della crisi interna che non al risultato della Nazionale. Senza una rottura negli equilibri federali o dimissioni, difficilmente si potrà configurare quella impossibilità di funzionamento richiesta dalle norme.

  • COSA HA DETTO ABODI SULLE DIMISSIONI DI GRAVINA

    Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, interviene con una nota stampa dopo il tracollo della Nazionale italiana e le mancate dimissioni del presidente federale Gabriele Gravina:

    “Il calcio è uno sport e, in un tempo di crisi militari ed economiche come questo, non va caricato di significati eccessivi. D’altra parte è innegabile che non sia solo uno sport. Particolarmente in Italia, dove il calcio si fa cultura popolare, rito comunitario, prestigio internazionale. Mi dispiace pensare che ci sia un’intera generazione di bambini e ragazzi che non abbia ancora provato l’emozione di veder giocare la Nazionale in un mondiale di calcio”.

    Poi Abodi prosegue:

    “Ringrazio la squadra e il suo allenatore per l’impegno che hanno dimostrato anche ieri sera, ma è evidente a tutti che il calcio italiano va rifondato e che questo processo debba ripartire da un rinnovamento dei vertici della FIGC. Il Governo ha dimostrato concretamente, in questi anni, l’impegno a favore di tutto il movimento sportivo italiano. I nostri atleti ci hanno regalato enormi soddisfazioni in tante discipline, e io reputo obiettivamente scorretto tentare di negare le proprie responsabilità sulla terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali di calcio, accusando le Istituzioni di una presunta inadempienza e sminuendo l’importanza e il livello professionistico di altri sport. Noi continueremo, come abbiamo fatto finora, a fare ciò che compete alle Istituzioni ma serve responsabilità, umiltà e rispetto da parte di tutti. L’Italia deve tornare ad essere l’Italia, anche nel calcio mondiale”.

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