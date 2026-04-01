Quando c'è il Consiglio Federale? Dimissioni di Gravina, commissariamento o sfiducia: cosa ha detto Abodi e succede ora col presidente FIGC

La crisi della Nazionale riapre il tema della governance del calcio italiano e mette sotto pressione il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che non ha rassegnato le dimissioni dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, maturata con la sconfitta ai rigori contro la Bosnia.
Il caso ha acceso il dibattito politico e istituzionale: il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha richiamato apertamente le responsabilità del vertice federale, evocando anche l’ipotesi di commissariamento.
Nelle prossime ore è atteso un confronto tra Gravina e i rappresentanti delle componenti principali del sistema – Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC – passaggio considerato decisivo per comprendere l’evoluzione della vicenda.