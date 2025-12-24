Pubblicità
Grave infortunio per Isak, Micky van de Ven si scusa con lui: “Non volevo fargli male”

Il difensore centrale del Tottenham Micky van de Ven ha inviato le sue scuse all'attaccante del Liverpool Alexander Isak.

Il difensore centrale del Tottenham Micky van de Ven ha rivelato di aver inviato le sue scuse all'attaccante del Liverpool Alexander Isak a seguito dell’intervento che ha causato all’attaccante del Liverpool un grave infortunio.

Isak dovrà stare fuori dal campo per un lungo periodo dopo essersi sottoposto ad un intervento alla gamba all'inizio di questa settimana che si è reso necessario a causa della frattura riportata sabato durante proprio nella sfida contro gli Spurs. 

    L'INFORTUNIO DI ISAK

    Isak, che sabato sera ha sostituito Conor Bradley durante l'intervallo al Tottenham Hotspur Stadium, ha aperto le marcature 10 minuti dopo il suo ingresso in campo, superando Guglielmo Vicario con un tiro potente. Hugo Ekitike ha poi raddoppiato il vantaggio del Liverpool a metà della ripresa.

    Richarlison ha dimezzato lo svantaggio nel finale, rendendo gli ultimi minuti molto intensi, ma la squadra guidata da Arne Slo ha resistito e si è aggiudicata i tre punti. Tuttavia, Isak ha subito un grave infortunio mentre segnava il suo secondo goal in campionato in questa stagione.

    Mentre tirava in porta, il difensore centrale degli Spurs Van de Ven è intervenuto per impedire il tiro e a quel punto la gamba di appoggio dell'attaccante del Liverpool si è piegata in maniera innaturale.

    Van de Ven ha ammesso di aver inviato un messaggio a Isak dopo la partita, con il quale si è scusato per l'accaduto e ha aggiunto che "ovviamente gli augurava tutto il meglio".

  • "NON VOLEVO FARGLI MALE"

    Parlando a Sky Sports, Van de Ven ha spiegato: "Gli ho mandato un messaggio perché non volevo infortunarlo, né fare nulla che potesse causargli dolore, ovviamente. Volevo solo provare a bloccare il tiro. Penso che sia stata un po' una sfortuna perché il suo piede sia finito tra le mie gambe. Quindi gli ho mandato un messaggio e volevo augurargli tutto il meglio, ovviamente. Spero di rivederlo presto in campo. Ha apprezzato il messaggio e mi ha risposto".

    Il tentativo di Van de Ven di fermare Isak, tuttavia, non è stato gradito dall'allenatore del Liverpool Arne Slot, che ha giudicato il tackle "sconsiderato". L'ex giocatore del Newcastle è stato operato con successo alla caviglia fratturata all'inizio di questa settimana e, sebbene il tecnico confidi sul fatto che l'attaccante svedese sarà nuovamente disponibile prima della fine della stagione, si è espresso in maniera molto dura in merito all'accaduto.

    "È stato un intervento sconsiderato. Ho parlato molto del tackle di Xavi Simons, che per me è stato del tutto involontario. Non credo che un tackle del genere possa mai causare un infortunio. Ma il tackle di Van de Ven? Se fai un intervento del genere 10 volte, 10 volte c'è una seria possibilità che il giocatore subisca un infortunio grave. Sarà un infortunio lungo, di un paio di mesi. È una grande, grande delusione per lui e, di conseguenza, anche per noi".

    FRANK HA DIFESO IL SUO GIOCATORE

    I commenti di Slot sul tackle "sconsiderato" di Van de Ven hanno suscitato martedì l'ira dell'allenatore degli Spurs Thomas Frank, che ha preso le difese del calciatore della nazionale olandese, insistendo sul fatto che si trattava del tipo di intervento che qualsiasi difensore avrebbe cercato di fare per impedire un gol.

    "Ovviamente non sono d'accordo - ha detto Frank in merito alle dichiarazioni di Slot - Per molti versi, penso che stiamo parlando di un difensore, Micky van de Ven, che fa tutto il possibile per evitare il goal, quindi si tratta di una transizione. Sta tornando indietro di corsa, la palla scivola lungo il lato e lui fa tutto il possibile per vedere se riesce a bloccare quel tiro. Sfortunatamente, Isak ha piantato il piede proprio lì, e questo fa sembrare la cosa peggiore di quanto non sia. Penso che sarebbe una reazione naturale per qualsiasi difensore.

    Mettiamola così: se il mio difensore non lo fa, allora non penso che sia un vero difensore. È un giocatore molto corretto e competitivo. Questa è una cosa. L'altra cosa è che sapete anche che i due giocatori hanno risolto la questione ed è un buon segno di come. Un buon segno".

  • TOTTENHAM IN CRISI DI RISULTATI

    Il tecnico degli Spurs Frank, sotto pressione, spera di tornare alla vittoria quando la squadra del nord di Londra affronterà il Crystal Palace questo fine settimana. L'ex allenatore del Brentford è il favorito per essere il prossimo manager della Premier League a lasciare il suo incarico dopo una serie di una sola vittoria in campionato nelle ultime otto partite.

    La sconfitta di sabato contro il Liverpool, unita ai risultati delle altre squadre, ha spinto il Tottenham fino al 14° posto in classifica, anche se con nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

