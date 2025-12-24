Grave infortunio per Isak, Micky van de Ven si scusa con lui: “Non volevo fargli male”

Parlando a Sky Sports, Van de Ven ha spiegato: "Gli ho mandato un messaggio perché non volevo infortunarlo, né fare nulla che potesse causargli dolore, ovviamente. Volevo solo provare a bloccare il tiro. Penso che sia stata un po' una sfortuna perché il suo piede sia finito tra le mie gambe. Quindi gli ho mandato un messaggio e volevo augurargli tutto il meglio, ovviamente. Spero di rivederlo presto in campo. Ha apprezzato il messaggio e mi ha risposto".

Il tentativo di Van de Ven di fermare Isak, tuttavia, non è stato gradito dall'allenatore del Liverpool Arne Slot, che ha giudicato il tackle "sconsiderato". L'ex giocatore del Newcastle è stato operato con successo alla caviglia fratturata all'inizio di questa settimana e, sebbene il tecnico confidi sul fatto che l'attaccante svedese sarà nuovamente disponibile prima della fine della stagione, si è espresso in maniera molto dura in merito all'accaduto.

"È stato un intervento sconsiderato. Ho parlato molto del tackle di Xavi Simons, che per me è stato del tutto involontario. Non credo che un tackle del genere possa mai causare un infortunio. Ma il tackle di Van de Ven? Se fai un intervento del genere 10 volte, 10 volte c'è una seria possibilità che il giocatore subisca un infortunio grave. Sarà un infortunio lungo, di un paio di mesi. È una grande, grande delusione per lui e, di conseguenza, anche per noi".