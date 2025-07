Grave infortunio per Ondrejka durante Werder Brema-Parma: lo svedese viene portato via in ambulanza

L'attaccante dei ducali si è fatto male a una caviglia rincorrendo un pallone lungo la linea laterale: ansia in casa Parma.

La stagione del Parma è iniziata in maniera negativa dal punto di vista degli infortuni: l'amichevole contro il Werder Brema di Jacob Ondrejka è durata appena 37 minuti, prima che lo svedese sia stato costretto ad abbandonare il campo.

A Zell am Ziller, in Austria, sede della partita, Ondrejka si è fatto male alla caviglia sinistra durante un normale contrasto di gioco con un avversario nei pressi della linea laterale, e le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie. Tanto che non solo i compagni di squadra, ma anche i giocatori del Werder si sono preoccupati per le sue condizioni.

Alla fine Ondrejka, molto sofferente, è stato costretto non solo a uscire dal campo in barella, ma anche al trasporto in ospedale a bordo di un'ambulanza.