Grace Wilson ha annunciato la propria identità non binaria: portiere di talento in prima pagina

19enne, Grace Wilson farà parte della squadra dell'Australia che prenderà parte alla Coppa d'Asia femminile U20: "Reazione fenomenale delle compagne".

Grace Wilson, che gioca in porta nel team australiano Adelaide United, è in prima pagina in patria per aver espresso la propria identità non binaria. Si tratta di una prima volta in Australia.

Dopo il pieno sostegno di società, compagne e staff tecnico, Grace Wilson ha espresso gratitudine per tutto l'amore del club nei suoi confronti, che ne stanno facendo un esempio.

Wilson ha raccontato al sito ufficiale dell'Adelaide United di come l'annuncio della propria identità non binaria They/Them abbia portato ad abbracci da tutte le compagne di squadra e metaforicamente dal proprio club.

"Questo è stato il primo passo nel mio viaggio, ma ho avuto una reazione fenomenale” le parole di Grace Wilson. "Non appena l’ho detto sono arrivati applausi e applausi, è stata questa cosa bella. Sentivo il supporto e mi sentivo così a mio agio, è stato probabilmente uno dei migliori sentimenti di sempre".