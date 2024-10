L'esterno della Fiorentina torna in Nazionale dopo un anno per sostituire l'infortunato Raum. L'ultima apparizione risale a ottobre del 2023.

Il buon momento di forma vissuto con la maglia della Fiorentina ha dato, evidentemente, i suoi frutti.

Dopo un anno, infatti, Robin Gosens tornerà a vestire la maglia della Germania. Il laterale ex Atalanta e Inter è infatti stato convocato da Julian Nagelsmann per i prossimi impegni in Nations League.

La Germania scenderà in campo venerdì 11 ottobre contro la Bosnia e tre giorni più tardi ospiterà l'Olanda.