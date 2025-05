Golden Boy 2025, i candidati per il riconoscimento di miglior Under 21: da Doué a Huijsen

Quali sono i nominati per il premio come miglior giovane nato dopo l'1° gennaio 2025? Svelata la lista, nel 2024 il trionfo di Lamine Yamal.

Presso il Teatro Cucinelli di Solomeo, in Umbria, è stata annunciata la lista 100 migliori Under 21 candidati al Golden Boy ancora una volta organizzato da Tuttosport, quotidiano che ha istituito il riconoscimento nel 2003, sono stati svelati, tra certezze e sorprese. La lista dei giovani top diventerà via via sempre più ridotta, fino a limitarsi a pochi candidati che potranno ambire a vincere il trofeo nel 2025.

Chi sarà il nuovo Golden Boy? Un anno dopo Lamine Yamal, nel 2025 verrà assegnato nuovamente il riconoscimento per il miglior Under 21 militante in una delle massime serie europee.

Il 2024/2025 ha visto ottimi Under 21 sbocciare o consacrarsi definitivamente, sia nelle coppe continentali, sia all'interno di Liga, Ligue 1, Premier League, Bundesliga e Liga. Ora è tempo di provare a vincere la nuova edizione del Golden Boy.