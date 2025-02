Goal, rigori e polemiche: Real Madrid-Atletico 1-1, ad Alvarez risponde Mbappé

Alvarez porta in vantaggio l’Atletico con un rigore molto discusso, Mbappé pareggia: la squadra di Ancelotti resta prima.

Goal, spettacolo e polemiche: il derby di Madrid tra Real e Atletico non ha sicuramente deluso le attese. Novanta minuti intensi come da previsioni della vigilia dove è successo di tutto o quasi.

Partiamo del risultato: un 1-1 che alla fine scontenta un po’ tutti. Il Real Madrid che, anche per via dei due legni colpiti e delle tante occasioni create, chiude con l’amaro in bocca per i due punti persi; e l’Atletico Madrid, che dopo il vantaggio iniziale pregustava il colpaccio e il sorpasso al vertice.

Invece al termine della sfida il Real Madrid resta al comando della Liga con 50 punti, uno in più rispetto alla squadra allenata da Simeone.