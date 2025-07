Goal, fiducia, mercato e il modulo di Allegri: così Okafor può riconquistare il Milan

La doppietta realizzata contro il Liverpool potrebbe cambiare il futuro di Okafor: ideale per il modulo a due punte di Allegri, i rossoneri valutano il suo futuro.

45 minuti per cambiare completamente percezioni, sensazioni e chissà anche il futuro. L’amichevole di Hong Kong tra Milan e Liverpool potrebbe rappresentare la gara della svolta (inattesa) per Noah Okafor.

Rientrato dal prestito al Napoli dove non ha praticamente mai giocato, l’attaccante svizzero non ha disfatto la valigia, in quanto ai margini del progetto rossonero: lo ha cercato il Bologna, così come il Flamengo; lui però è rimasto al Milan e si è preso la scena con due goal in 45 minuti contro i Reds in amichevole che ora possono davvero cambiare il suo futuro.

Lo svizzero può essere utile alla causa rossonera? Le sue caratteristiche si sposano con il credo tattico di Allegri? Valutazioni che adesso il Milan è chiamato a fare e che ovviamente incideranno sul suo futuro.