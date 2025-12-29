Goal e finalmente sorrisi, cosa deve fare ora il Milan con Nkunku? I piani rossoneri sul mercato

Finalmente Cris Nkunku. L’attaccante francese, arrivato in estate dal Chelsea, ha impiegato sei mesi ma contro il Verona ha trovato i suoi primi goal in campionato.
Due reti che potrebbero aver definitivamente sbloccato mentalmente l’attaccante rossonero, che subito dopo il primo goal realizzato ha cambiato completamente atteggiamento in campo: un cambio di marcia che lascia bene sperare.
Ma cosa dovrà fare adesso il Milan con Nkunku sul mercato? Nei giorni scorsi infatti si è più volte ipotizzato di un suo addio a gennaio: quale sarebbe la soluzione migliore per i rossoneri?