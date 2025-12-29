Goal e finalmente sorrisi, cosa deve fare ora il Milan con Nkunku? I piani rossoneri sul mercato

La prima piccola svolta dell’avventura milanista di Nkunku è arrivata nel secondo tempo della gara contro il Torino. Nei primi 45 minuti di quell’incontro il francese ha toccato forse il punto più basso della sua esperienza al Milan, ma da dopo l’intervallo ha iniziato a fornire qualche segnale di crescita seppur senza lasciare segni eclatanti.

Dal rigore procurato e realizzato contro il Verona, Nkunku è sembrato un altro calciatore: più “affamato”, sicuramente con un’altra mentalità e la “cattiveria” da 9 puro con la quale ha attaccato la palla del 2-0 lo conferma. Un cambio di marcia dal punto di vista mentale.