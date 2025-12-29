Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP
Nino Caracciolo

Goal e finalmente sorrisi, cosa deve fare ora il Milan con Nkunku? I piani rossoneri sul mercato

I due goal realizzati contro il Verona potrebbero aver cambiato anche il destino di Nkunku: anche in caso di offerta allettante a gennaio, il Milan potrebbe decidere di continuare a insistere sull’attaccante francese.

Pubblicità

Finalmente Cris Nkunku. L’attaccante francese, arrivato in estate dal Chelsea, ha impiegato sei mesi ma contro il Verona ha trovato i suoi primi goal in campionato.

Due reti che potrebbero aver definitivamente sbloccato mentalmente l’attaccante rossonero, che subito dopo il primo goal realizzato ha cambiato completamente atteggiamento in campo: un cambio di marcia che lascia bene sperare.

Ma cosa dovrà fare adesso il Milan con Nkunku sul mercato? Nei giorni scorsi infatti si è più volte ipotizzato di un suo addio a gennaio: quale sarebbe la soluzione migliore per i rossoneri?

  • DOPPIETTA E SORRISI

    La prima piccola svolta dell’avventura milanista di Nkunku è arrivata nel secondo tempo della gara contro il Torino. Nei primi 45 minuti di quell’incontro il francese ha toccato forse il punto più basso della sua esperienza al Milan, ma da dopo l’intervallo ha iniziato a fornire qualche segnale di crescita seppur senza lasciare segni eclatanti.

    Dal rigore procurato e realizzato contro il Verona, Nkunku è sembrato un altro calciatore: più “affamato”, sicuramente con un’altra mentalità e la “cattiveria” da 9 puro con la quale ha attaccato la palla del 2-0 lo conferma. Un cambio di marcia dal punto di vista mentale.

    • Pubblicità

  • IPOTESI ADDIO A GENNAIO

    Prima della doppietta contro il Verona, Nkunku aveva realizzato solo una rete in Coppa Italia contro il Lecce: troppo poco, sommato anche alle prestazioni deludenti fornite. Tanto che, in più occasioni, si è parlato della possibilità di una sua cessione a gennaio. Uno scenario che ovviamente avrebbe cambiato i piani rossoneri, con il Milan che – oltre Fullkrug – avrebbe dovuto sostituire il francese a livello numerico.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INVESTIMENTO DA TUTELARE

    E se dovesse arrivare adesso un’offerta allettante per Nkunku, cosa dovrebbe fare il Milan? La sensazione è che la formazione rossonera creda nelle qualità del francese, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea a fine mercato estivo per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Il Milan potrebbe/dovrebbe decidere di tutelare l’investimento effettuato, dando fiducia a Nkunku almeno fino a giugno.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • PERCHÉ IL MILAN DOVREBBE INSISTERE SU NKUNKU

    Il Milan ha aspettato tanto Nkunku e privarsi di lui proprio adesso che si è sbloccato potrebbe rivelarsi un autogol. C’è poi anche una doppiaquestione tattica: con l’arrivo in rosa di Fullkrug, il francese potrebbe non essere più impiegato sempre da prima punta, ma agire come vice Leao – nel ruolo a lui più congeniale –  visti anche i tanti problemi fisici che stanno rallentando il portoghese in questa stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Milan crest
Milan
MIL
0