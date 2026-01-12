Goal di Miretti o rete di Bremer in Juventus-Cremonese? Cosa è successo e la decisione della Lega Serie A

Uno-due immediato e partita indirizzata nei primi quindici minuti per la Juventus contro la Cremonese, ma il match si è acceso anche fuori dal campo per il dibattito sull’autore del goal dell’1-0.
L’episodio, avvenuto su calcio piazzato, ha portato a un controllo VAR e alla successiva decisione ufficiale della Lega Serie A, determinante anche in chiave fantacalcio.
Sul tiro da fuori area di Fabio Miretti, la traiettoria cambia direzione dopo l’intervento fortuito di Gleison Bremer, che beffa Emil Audero, portiere della Cremonese, e manda la palla in fondo alla rete.
Ma la Lega Serie A a chi ha assegnato il goal dell'1-0 della Juventus contro la Cremonese?