Bremer MirettiGetty GOAL
Alessandro De Felice

Goal di Miretti o rete di Bremer in Juventus-Cremonese? Cosa è successo e la decisione della Lega Serie A

Deviazione decisiva sul tiro di Miretti, controllo Var e verdetto ufficiale della Lega Serie A sul goal che sblocca il risultato all'Allianz Stadium.

Uno-due immediato e partita indirizzata nei primi quindici minuti per la Juventus contro la Cremonese, ma il match si è acceso anche fuori dal campo per il dibattito sull’autore del goal dell’1-0. 

L’episodio, avvenuto su calcio piazzato, ha portato a un controllo VAR e alla successiva decisione ufficiale della Lega Serie A, determinante anche in chiave fantacalcio.

Sul tiro da fuori area di Fabio Miretti, la traiettoria cambia direzione dopo l’intervento fortuito di Gleison Bremer, che beffa Emil Audero, portiere della Cremonese, e manda la palla in fondo alla rete.

Ma la Lega Serie A a chi ha assegnato il goal dell'1-0 della Juventus contro la Cremonese?

    La Juventus sblocca la partita dopo undici minuti. L’azione nasce da un calcio di punizione battuto da Kenan Yildiz, con il pallone messo in area e respinto di testa da Terracciano. 

    Sulla seconda palla Fabio Miretti tenta la conclusione al volo da fuori area: il tiro è diretto verso la porta ma trova sulla traiettoria Gleison Bremer, che sfiora involontariamente il pallone quel tanto che basta per spiazzare Emil Audero e mandarlo in rete. 

    L’arbitro convalida immediatamente la rete e, dopo un check Var per un possibile tocco di braccio del difensore brasiliano, il goal viene confermato ufficialmente.

  • GOAL DI BREMER O RETE DI MIRETTI? IL VERDETTO DELLA LEGA

    Il dubbio sull’attribuzione del primo goal della Juventus resta centrale anche in ottica fantacalcio. 

    La Lega Serie A ha assegnato la rete a Gleison Bremer, autore della deviazione decisiva che ha cambiato la traiettoria del tiro di Miretti rendendolo imparabile per Audero. 

