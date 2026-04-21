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SorlothGetty Images
Nino Caracciolo

Goal, Champions e caratteristiche precise: perché il Milan vuole Sorloth

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Il Milan pensa già al nuovo centravanti per la prossima stagione: nell’elenco rossonero c’è anche Sorloth, che in estate potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e un prezzo ragionevole.

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Un 9 da Champions per una stagione da protagonista in Italia e in Europa. Il nuovo Milan annata 2026/2027 inizia a prendere forma almeno nelle idee degli uomini mercato rossoneri, che prima di pianificare il prossimo mercato attendono la conferma ufficiale dell’ingresso in Champions.

Un particolare non da poco, visti i 60 milioni circa che porterebbe nelle casse del club. E che il Milan è pronto reinvestire in larga parte per rinforzare una rosa che in questa stagione ha dovuto affrontare solo una competizione.

Tra le priorità dei rossoneri c’è l’acquisto di un nuovo centravanti, viste le palesi difficoltà del reparto offensivo rossonero in questa stagione. E, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, un nome che piace molto è quello di Sorloth dell’Atletico Madrid.

  • SORLOTH SCALA POSIZIONI NELLA LISTA MILAN

    Alexander Sorloth nella lista rossonera c’è da tempo ma in questo momento il suo nome sta scalando velocemente posizioni. L’attaccante norvegese dell’Atletico Madrid ha le caratteristiche che il Milan ricerca: più bravo nel giocare palla a terra rispetto al gioco aereo nonostante i 195cm, Sorloth sa attaccare benissimo gli spazi, un nove capace di giocare anche come attaccante esterno nel 4-3-3, ruolo ricoperto nella nazionale norvegese.

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  • PREZZO GIUSTO

    Nonostante i 17 goal messi a segno nelle 48 partite disputate fino a questo momento in stagione, Sorloth – 30 anni – non è un titolare fisso nell’Atletico Madrid e a fine stagione potrebbe salutare il club di Simeone. La società spagnola parte da una richiesta di 40 milioni bonus compresi per il suo cartellino, ma potrebbe accontentarsi di molto meno, circa 25 più bonus. Un prezzo che per il Milan sarebbe “giusto”.

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  • ESPERIENZA INTERNAZIONALE

    Il Milan per il prossimo anno vuole un 9 che offra garanzie in termini di goal e di rendimento, già pronto a calcare palcoscenici importanti coma la Champions. Competizione che Sorloth conosce bene. Il norvegese ha dalla sua un grande bagaglio di esperienza internazionale, dopo aver giocato in alcuni dei principali campionati europei (Premier League, Bundesliga e Liga).

  • RIVOLUZIONE IN ATTACCO

    Nella prossima stagione il Milan cambierà con ogni probabilità pelle all’attacco. Se le posizioni di Leao e Pulisic verranno valutate successivamente e anche in base alle offerte che arriveranno, al momento sembra quasi certo il divorzio con Nkunku, Gimenez e Fullkrug, attaccanti che – seppur per ragioni diverse – hanno deluso.

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