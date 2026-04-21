Goal, Champions e caratteristiche precise: perché il Milan vuole Sorloth

Nella prossima stagione il Milan cambierà con ogni probabilità pelle all’attacco. Se le posizioni di Leao e Pulisic verranno valutate successivamente e anche in base alle offerte che arriveranno, al momento sembra quasi certo il divorzio con Nkunku, Gimenez e Fullkrug, attaccanti che – seppur per ragioni diverse – hanno deluso.