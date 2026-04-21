Goal, Champions e caratteristiche precise: perché il Milan vuole Sorloth

Un 9 da Champions per una stagione da protagonista in Italia e in Europa. Il nuovo Milan annata 2026/2027 inizia a prendere forma almeno nelle idee degli uomini mercato rossoneri, che prima di pianificare il prossimo mercato attendono la conferma ufficiale dell’ingresso in Champions.
Un particolare non da poco, visti i 60 milioni circa che porterebbe nelle casse del club. E che il Milan è pronto reinvestire in larga parte per rinforzare una rosa che in questa stagione ha dovuto affrontare solo una competizione.
Tra le priorità dei rossoneri c’è l’acquisto di un nuovo centravanti, viste le palesi difficoltà del reparto offensivo rossonero in questa stagione. E, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, un nome che piace molto è quello di Sorloth dell’Atletico Madrid.