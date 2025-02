Boluspor vs Galatasaray

Schierato dall’inizio nella gara di Coppa di Turchia, l’ex Milan ha trovato il goal col Galatasaray dopo 21’: una rete alla “sua maniera”

Pronti, via e subito goal. L’avventura al Galatasaray di Alvaro Morata sembra essere iniziata sotto una buona stella.

L’attaccante spagnolo, che ricordiamo ha lasciato i rossoneri per trasferirsi in Turchia durante il calciomercato invernale da poco concluso, ha subito trovato la via della rete con la sua nuova squadra e lo ha fatto nella gara di Coppa di Turchia sul campo del Boluspor.

Dopo l’esordio in campionato nei minuti finali del match contro il Gaziantep, Morata ha trovato il goal alla prima da titolare.