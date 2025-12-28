Globe Soccer Awards 2025, tutti i premiati: da Pogba a Doué, il PSG fa incetta di riconoscimenti

Come ogni anno, a Dubai è andata in scena la cerimonia dei Globe Soccer Award. Anche nell'edizione 2025 sono stati premiati i protagonisti dell'annata, con il PSG Campione d'Europa che ha fatto incetta di riconoscimenti dopo aver dominato in patria, in Europa e anche a livello mondiale, con la Coppa Intercontinentale portata a casa proprio a dicembre.

Non solo il PSG e i suoi interpreti, però, tra i premiati dei Globe Soccer 2025. All'interno della manifestazione, infatti, hanno ricevuto un riconoscimento soliti noti come Yamal del Barcellona e Jorge Mendes, superagente che fa parte della categoria dei procuratori costantemente premiata durante l'evento.

Non sono mancati anche i momenti emozionanti, come il premio speciale dedicato a Diogo Jota, scomparso qualche mese fa insieme al fratello Andrè Silva. Un riconoscimento anche Paul Pogba, visto il suo ritorno sulle scene dopo anni di attesa.