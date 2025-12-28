Pubblicità
Pubblicità
FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP
Francesco Schirru

Globe Soccer Awards 2025, tutti i premiati: da Pogba a Doué, il PSG fa incetta di riconoscimenti

Anche nel 2025 è andata in scena la cerimonia dei Globe Soccer, con il PSG che ha conquistato la maggior parte dei riconoscimenti. Vincono anche Yamal e Luis Campos.

Pubblicità

Come ogni anno, a Dubai è andata in scena la cerimonia dei Globe Soccer Award. Anche nell'edizione 2025 sono stati premiati i protagonisti dell'annata, con il PSG Campione d'Europa che ha fatto incetta di riconoscimenti dopo aver dominato in patria, in Europa e anche a livello mondiale, con la Coppa Intercontinentale portata a casa proprio a dicembre.

Non solo il PSG e i suoi interpreti, però, tra i premiati dei Globe Soccer 2025. All'interno della manifestazione, infatti, hanno ricevuto un riconoscimento soliti noti come Yamal del Barcellona e Jorge Mendes, superagente che fa parte della categoria dei procuratori costantemente premiata durante l'evento.

Non sono mancati anche i momenti emozionanti, come il premio speciale dedicato a Diogo Jota, scomparso qualche mese fa insieme al fratello Andrè Silva. Un riconoscimento anche Paul Pogba, visto il suo ritorno sulle scene dopo anni di attesa.

  • TUTTI I PREMI DEL GLOBE SOCCER

    Miglior squadra femminile - Barcellona

    Miglior giocatrice - Aitana Bonmatì

    Premi alla carriera: Iniesta e Nakata

    Premio speciale: Diogo Jota

    Miglior Nazionale: Portogallo

    Miglior ritorno: Pogba

    Miglior centrocampista: Vitinha

    Miglior presidente: Al-Khelaifi

    Miglior ds: Campos

    Miglior giocatore emergente: Doué

    Miglior tecnico: Luis Enrique

    Miglior attaccante: Yamal

    Miglior club: PSG

    Miglior giocatore del Medio Oriente: Cristiano Ronaldo

    Miglior giocatore della Liga: Raphinha

    Miglior giocatore

    Miglior giocatore maschile: Dembelé

    Premio Maradona (per la miglior tecnica): Yamal

    • Pubblicità

    ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0