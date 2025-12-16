Pubblicità
basic zaccagni lazioGetty Images
Stefano Silvestri

Gli squalificati dopo la 15ª giornata di Serie A: quante giornate hanno preso Basic e Zaccagni dopo Parma-Lazio

Il Giudice Sportivo ha ufficialmente comunicato le proprie decisioni dopo la conclusione del turno: squalificato per un turno anche il bolognese Heggem.

Chiusa anche la quindicesima giornata di Serie A con il posticipo finale tra Roma e Como, in Serie A è tempo di conoscere i giocatori squalificati per il prossimo turno. E dunque le sanzioni del Giudice Sportivo.

Sanzioni arrivate nel pomeriggio, e che specialmente alla Lazio attendevano con particolare trepidazione: due erano i giocatori certi di essere squalificati, ovvero Toma Basic e Mattia Zaccagni, entrambi puniti con l'espulsione diretta a Parma nella gara che poi i biancocelesti hanno incredibilmente vinto 1-0.

Ecco dunque per quante giornate sono stati squalificati Basic e Zaccagni, nonché l'elenco completo dei giocatori che dovranno saltare la prossima giornata di campionato.

  • DUE GIORNATE A BASIC

    Nonostante le proteste della Lazio per l'espulsione, ritenuta esagerata, il Giudice Sportivo ha deciso di usare il pugno di ferro con Basic: l'ex centrocampista della Salernitana è stato squalificato per due giornate.

    Basic è stato espulso nella parte finale di Parma-Milan dopo un fallo di reazione su Estevez. E in particolare, come si legge nel comunicato del Giudice, "per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

    Divenuto a sorpresa un elemento fondamentale del centrocampo della Lazio, Basic dovrà dunque saltare le prossime due partite di campionato della Lazio: prima contro la Cremonese, poi contro l'Udinese.

  • UNA GIORNATA A ZACCAGNI

    Se l'è cavata con una sola giornata di squalifica, invece, Mattia Zaccagni. Come del resto era ampiamente prevedibile se non scontato, considerando come il suo sia stato un fallo di gioco e non di reazione.

    L'ex veronese è stato infatti espulso "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco", come recita il comunicato del Giudice Sportivo. L'intervento irregolare in questione è stato sempre su Estevez, ma nel primo tempo della sfida contro la Lazio.

  • UNA GIORNATA ANCHE A HEGGEM

    Il terzo e ultimo giocatore squalificato dopo essere stato espulso nel weekend è Torbjorn Heggem, difensore del Bologna che ha lasciato in 10 i compagni durante il posticipo domenicale contro la Juventus, poi perso 1-0.

    Anche il centrale norvegese, come Zaccagni, è stato fermato per una giornata. Salterà così non la semifinale della Supercoppa Italiana contro l'Inter, come prevede il regolamento, bensì la gara della diciassettesima giornata contro il Sassuolo (quella della sedicesima in casa del Verona è stata rinviata a gennaio proprio per la concomitanza con la Supercoppa).

  • L'ELENCO DEGLI SQUALIFICATI

    Questo è l'elenco completo degli squalificati di Serie A dopo la quindicesima giornata:

    DUE GIORNATE:

    • Basic (Lazio)

    UNA GIORNATA

    • Zaccagni (Lazio)
    • Heggem (Bologna)
    • Belghali (Verona)
    • Frese (Verona)
    • Gaspar (Lecce)
    • Koopmeiners (Juventus)
    • Payero (Cremonese)
    • Thorstvedt (Sassuolo)
