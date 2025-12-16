Gli squalificati dopo la 15ª giornata di Serie A: quante giornate hanno preso Basic e Zaccagni dopo Parma-Lazio

Chiusa anche la quindicesima giornata di Serie A con il posticipo finale tra Roma e Como, in Serie A è tempo di conoscere i giocatori squalificati per il prossimo turno. E dunque le sanzioni del Giudice Sportivo.

Sanzioni arrivate nel pomeriggio, e che specialmente alla Lazio attendevano con particolare trepidazione: due erano i giocatori certi di essere squalificati, ovvero Toma Basic e Mattia Zaccagni, entrambi puniti con l'espulsione diretta a Parma nella gara che poi i biancocelesti hanno incredibilmente vinto 1-0.

Ecco dunque per quante giornate sono stati squalificati Basic e Zaccagni, nonché l'elenco completo dei giocatori che dovranno saltare la prossima giornata di campionato.