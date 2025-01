Gli arbitri spiegano le decisioni al microfono durante la partita: via all'esperimento in Coppa di Lega

Arsenal vs Newcastle United

Il test in occasione delle semifinali di Carabao Cup, in Inghilterra: il direttore di gara parlerà al microfono e limiterà a spiegare la decisione.

Il calcio inglese è pronto a scrivere una nuova pagina di storia. In Coppa di Lega ci sarà un innovativo esperimento: durante le semifinali, gli arbitri parleranno al microfono per spiegare le proprie decisioni dopo il controllo del Var.

Il debutto di questa iniziativa andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra in Arsenal-Newcastle, semifinale d’andata di Carabao Cup in programma oggi alle 21.

Sarà la prima volta che i direttori di gara, attraverso l’altoparlante dello stadio, comunicheranno in tempo reale agli spettatori le ragioni di una scelta presa dopo aver rivisto un’azione al monitor, senza più ricorrere soltanto agli annunci tramite i profili ufficiali della Premier League.