Lautaro Scamacca YildizGetty Images
Stefano Silvestri

Gli accoppiamenti degli spareggi di Champions League: l'Inter trova il Bodo/Glimt, Juventus col Galatasaray, Atalanta col Borussia Dortmund

Il sorteggio di Nyon ha svelato le avversarie delle tre italiane rimaste in corsa: niente Mourinho per l'Inter, la Juventus ritrova il Galatasaray, l'Atalanta pesca il Borussia Dortmund.

Il sorteggio di Nyon ha svelato gli accoppiamenti delle italiane rimaste in corsa in Champions League dopo l'eliminazione del Napoli, ovvero Inter, Juventus e Atalanta.

L'Inter ha pescato il Bodo/Glimt e dunque non ritroverà il Benfica e l'ex Mourinho, la Juventus se la vedrà con il Galatasaray di Osimhen, mentre l'Atalanta è stata abbinata al Borussia Dortmund.

Il sorteggio, insomma, è stato sulla carta agrodolce: positivo per l'Inter, meno per la Juve che sperava nel Bruges, così come per l'Atalanta che avrebbe preferito pescare l'Olympiacos.

  • IL QUADRO COMPLETO DEGLI ACCOPPIAMENTI

    Questo è il quadro completo degli spareggi di Champions League decretati dal sorteggio:

    • Benfica-Real Madrid
    • Bodo/Glimt-Inter
    • Monaco-PSG
    • Qarabag-Newcastle
    • Galatasaray-Juventus
    • Bruges-Atletico Madrid
    • Borussia Dortmund-Atalanta
    • Olympiacos-Bayer Leverkusen
  • BODO/GLIMT, GALATASARAY E BORUSSIA DORTMUND

    Sorteggio come detto positivo per l'Inter, che al netto del gelo di Bodo che qualche settimana fa ha fatto tremare - letteralmente - la Juventus, ha evitato un'avversaria probabilmente più ostica: il Benfica del grande ex José Mourinho, qualificatosi all'ultimo secondo dell'ultima giornata grazie a un goal del portiere Trubin al Real Madrid.

    Sperava invece di pescare il Bruges la Juventus, che dovrà invece vedersela con l'insidia Galatasaray. Il Galatasaray di Osimhen, che con Spalletti ha vinto uno Scudetto a Napoli, ma anche di Icardi e Noa Lang. 

    Avversaria ostica anche per l'Atalanta, nonostante il Borussia Dortmund sia ben lontano come rendimento dalla squadra che due anni fa arrivava in finale di Champions League: l'alternativa era l'Olympiacos, potenzialmente ben più malleabile.

  • TUTTE TESTE DI SERIE

    Le tre italiane ancora in corsa avranno comunque un'arma a disposizione: tutte giocheranno la gara d'andata in trasferta e, di conseguenza, potranno decidere la qualificazione agli ottavi di finale davanti al proprio pubblico.

    Inter, Atalanta e Juventus sono infatti tutte teste di serie: per questo motivo avranno la possibilità di giocare il ritorno nel proprio stadio.

  • QUANDO SI GIOCANO GLI SPAREGGI

    Gli spareggi di Champions League, che vedranno anche la partecipazione di Inter, Juventus e Atalanta, si giocheranno tra poco meno di due settimane: sono infatti in programma attorno alla metà del mese di febbraio.

    Nello specifico, le gare d'andata sono in programma martedì 17 e mercoledì 18 febbraio; quelle di ritorno andranno invece in scena a campi invertiti una settimana più tardi, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio.

  • IL TABELLONE DEGLI OTTAVI

    Inter, Juventus e Atalanta conoscono già le possibili avversarie contro cui si scontrerebbero agli ottavi in caso di passaggio del turno: avversarie che verranno definite ancora una volta tramite sorteggio, in programma il 27 febbraio.

    • Monaco o PSG-Barcellona o Chelsea
    • Galatasaray o Juventus-Liverpool o Tottenham
    • Benfica o Real Madrid-Sporting o Manchester City
    • Borussia Dortmund o Atalanta-Arsenal o Bayern
    • Qarabag o Newcastle-Chelsea o Barcellona
    • Club Brugge o Atletico Madrid-Tottenham o Liverpool
    • Bodo Glimt o Inter-Manchester City o Sporting
    • Olympiacos o Bayer Leverkusen-Bayern o Arsenal
