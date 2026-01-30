Gli accoppiamenti degli spareggi di Champions League: l'Inter trova il Bodo/Glimt, Juventus col Galatasaray, Atalanta col Borussia Dortmund

Il sorteggio di Nyon ha svelato gli accoppiamenti delle italiane rimaste in corsa in Champions League dopo l'eliminazione del Napoli, ovvero Inter, Juventus e Atalanta. E dunque le prime avversarie del primo turno a eliminazione diretta.

L'Inter ha pescato il Bodo/Glimt e dunque non ritroverà il Benfica e l'ex Mourinho, la Juventus se la vedrà con il Galatasaray di Osimhen, mentre l'Atalanta è stata abbinata al Borussia Dortmund.

Il sorteggio, insomma, è stato sulla carta agrodolce: positivo per l'Inter, meno per la Juve che sperava nel Bruges, così come per l'Atalanta che avrebbe preferito pescare l'Olympiacos.