Giuntoli lascia la Juventus: ufficiale l'addio del dirigente, il comunicato del club

La Juventus si separa da Giuntoli dopo due stagioni: decisione della proprietà che considera insufficiente il suo operato.

Le strade tra la Juventus e Cristiano Giuntoli si separano molto in anticipo rispetto a quanto si poteva pensare nell'estate del 2023, quando il dirigente lasciò Napoli per raggiungere Torino.

Il club bianconero ha comunicato ufficialmente l'addio del dirigente, che in queste due stagioni ha ricoperto il ruolo di Football Director ed era il responsabile di tutta l'area sport.

Dopo Francesco Calvo, anche Giuntoli lascia la Juventus, anche se in questo caso non per sua scelta ma per volontà della proprietà.