Giugliano-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Giugliano vs Avellino

Serie C

Al De Cristofaro derby campano per l’alta classifica: gli irpini a caccia di punti promozione, i gialloblù vogliono continuare a stupire.

Derby campano nella ventunesima giornata del girone C di Serie C NOW. Alla riapertura del campionato si sfideranno Giugliano e Avellino, squadre che hanno chiuso alla grande il 2024.

Irpini quarti in classifica, reduci da tre vittorie consecutive che hanno ridotto a 5 i punti di ritardo dal Benevento capolista.

Il Giugliano, invece, di punti ne ha 30, occupa l’ottava posizione e ha vinto le ultime due gare giocate prima della sosta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.