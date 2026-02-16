Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Lamine Yamal Girona BarcellonaGetty Images
Michael Baldoin

Continua il momento no del Barcellona: sconfitta per 2-0 in casa del Girona, il Real Madrid completa il sorpasso e va in testa alla Liga

Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Pau Cubarsí, la formazione blaugrana è crollata per la seconda volta nel giro di pochi giorni: a Girona decidono le reti di Thomas Lemar e Fran Beltrán.

Pubblicità

Il Barcellona aveva la necessità di rialzare subito la testa dopo il pesante ko per 4-0 nella semifinale d'andata della Coppa del Re contro l’Atletico Madrid.

La gara del lunedì, però, con la quale i blaugrana hanno chiuso la 24ª giornata della Liga, ha coronato la peggior settimana della stagione.

Nel giro di pochi giorni, infatti, la formazione di Hans Flick ha praticamente compromesso il cammino in Coppa del Re, conquistata nella passata stagione, e perso il primato in campionato, superata dal Real Madrid di Alvaro Arbeloa.

  • IL BARCELLONA PARTE FORTE

    L'approccio del Barcellona alla trasferta di Girona è quello di una grande squadra, determinata a dimenticare subito la brutta sconfitta in Coppa contro i Colchoneros.

    I primi 45' offrono un discreto spettacolo, con occasioni da una parte e dall'altra, ma gli uomini di Flick arrivano addirittura a calciare 12 volte nel corso della prima frazione, a dimostrazione della volontà di trovare quanto prima la via della rete.

    • Pubblicità
  • Girona Barcellona YamalGetty Images

    CHE ERRORE DI YAMAL: RIGORE SUL PALO PRIMA DELL'INTERVALLO

    Il primo episodio decisivo del match arriva negli istanti finali del primo tempo, quando Blind commette fallo in area su Dani Olmo con il classico step on foot, che regala una grande chance dagli undici metri ai blaugrana.

    Dal dischetto si presenta Lamine Yamal, specialista con una percentuale del 100% grazie a sei reti su sei tiri dal dischetto.

    L’esito, però, è quello peggiore: conclusione incrociata alla ricerca dell’angolino basso di destra, ma il pallone colpisce in pieno il palo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Girona Barcellona Roca YamalGetty Images

    IL BARÇA SI FA RIMONTARE: YAMAL ARRABBIATISSIMO NEL FINALE

    Al rientro dagli spogliatoi, nonostante la beffa del rigore sbagliato allo scadere, il Barcellona torna a spingere e la rete arriva al 59' grazie all’asse Koundé–Pau Cubarsí, con il colpo di testa del giovane difensore che non lascia scampo a Gazzaniga.

    Nemmeno il tempo di esultare, però, perché dopo meno di due minuti Vanat serve a Lemar un pallone da spingere soltanto in rete a porta vuota per il pareggio.

    I blaugrana escono quasi definitivamente dalla partita e vengono puniti a pochi minuti dalla fine, con il destro angolato di Fran Beltrán che gela i tifosi catalani.

    Nel finale, un brutto intervento di Joel Roca nel tentativo di fermare il contropiede guidato da Yamal porta all’espulsione diretta, scatenando anche la rabbia incontenibile del gioiellino del Barcellona.

    Al triplice fischio, però, a vincere è il Girona e parte la festa dei giocatori e dei tifosi di casa.

  • CAMBIA LA CLASSIFICA: IN TESTA ALLA LIGA C'È IL REAL MADRID

    Fino a qualche settimana fa sembrava ormai tutto scritto: il Real Madrid in crisi nera esonera Xabi Alonso e affida la panchina ad Arbeloa fino al termine della stagione, mentre il Barcellona scappa in classifica.

    Con l’ex difensore alla guida dei Blancos, però, sono arrivate cinque vittorie consecutive in campionato, valse un clamoroso sorpasso che ora vede i madrileni sopra di due punti.

    La data segnata in rosso sul calendario è quella del weekend del 10 maggio, quando, nel corso della 35ª giornata di Liga, andrà in scena un Clásico che promette spettacolo e che, con ogni probabilità, deciderà le sorti del campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Levante crest
Levante
LEV
LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Girona crest
Girona
GIR
0