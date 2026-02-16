Continua il momento no del Barcellona: sconfitta per 2-0 in casa del Girona, il Real Madrid completa il sorpasso e va in testa alla Liga

Al rientro dagli spogliatoi, nonostante la beffa del rigore sbagliato allo scadere, il Barcellona torna a spingere e la rete arriva al 59' grazie all’asse Koundé–Pau Cubarsí, con il colpo di testa del giovane difensore che non lascia scampo a Gazzaniga.

Nemmeno il tempo di esultare, però, perché dopo meno di due minuti Vanat serve a Lemar un pallone da spingere soltanto in rete a porta vuota per il pareggio.

I blaugrana escono quasi definitivamente dalla partita e vengono puniti a pochi minuti dalla fine, con il destro angolato di Fran Beltrán che gela i tifosi catalani.

Nel finale, un brutto intervento di Joel Roca nel tentativo di fermare il contropiede guidato da Yamal porta all’espulsione diretta, scatenando anche la rabbia incontenibile del gioiellino del Barcellona.

Al triplice fischio, però, a vincere è il Girona e parte la festa dei giocatori e dei tifosi di casa.