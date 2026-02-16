Continua il momento no del Barcellona: sconfitta per 2-0 in casa del Girona, il Real Madrid completa il sorpasso e va in testa alla Liga

Il Barcellona aveva la necessità di rialzare subito la testa dopo il pesante ko per 4-0 nella semifinale d'andata della Coppa del Re contro l’Atletico Madrid.
La gara del lunedì, però, con la quale i blaugrana hanno chiuso la 24ª giornata della Liga, ha coronato la peggior settimana della stagione.
Nel giro di pochi giorni, infatti, la formazione di Hans Flick ha praticamente compromesso il cammino in Coppa del Re, conquistata nella passata stagione, e perso il primato in campionato, superata dal Real Madrid di Alvaro Arbeloa.