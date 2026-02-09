Goal.com
Giovanni Simeone Torino Serie AGetty Images
Stefano Silvestri

Giovanni Simeone è tutto del Torino: perché l'obbligo di riscatto è scattato ora e quanti milioni guadagna il Napoli

In prestito al Torino dall'inizio della stagione, Giovanni Simeone lascia il Napoli a titolo definitivo nel bel mezzo del campionato: decisivo l'ingresso dalla panchina contro la Fiorentina.

Giovanni Simeone è tornato. E sabato sera, praticamente in contemporanea, si è reso protagonista di una doppia svolta positiva nel corso di una stagione divenuta improvvisamente travagliata dopo un avvio promettente.

Non solo il Cholito del Torino è finalmente rientrato in campo dopo un'assenza durata quasi un mese, venendo inserito da Baroni nella parte finale del match contro la Fiorentina: è stato gratificato anche dall'acquisto a titolo definitivo da parte del suo attuale club.

A ricordarlo è Tuttosport, che ha spiegato come l'obbligo di riscatto inserito in estate nell'accordo col Napoli sia scattato proprio sabato: in contemporanea con Fiorentina-Torino, appunto.

  • L'ACCORDO TORINO-NAPOLI

    Questo è il comunicato con cui, all'inizio di agosto 2025, il Torino annunciava l'arrivo dal Napoli di Simeone:

    "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".

  • PERCHÉ L'OBBLIGO È SCATTATO ORA

    Perché l'obbligo il riscatto è scattato nel bel mezzo della stagione? Perché, come ricordato ancora da Tuttosport, al momento della stretta di mano estiva i due club si sono accordati in maniera particolare.

    Simeone sarebbe stato riscattato alla prima presenza nel mese di febbraio. Presenza che, appunto, si è concretizzata con i 32 minuti più recupero in cui l'argentino è rimasto in campo sabato sera contro la Fiorentina.

    Nelle due precedenti partite del mese, Simeone non era disponibile: ha saltato sia quella contro il Lecce che il quarto di Coppa Italia contro l'Inter per un problema muscolare a un polpaccio.

  • LE CIFRE E QUANTO GUADAGNA IL NAPOLI

    Le cifre dell'operazione Torino-Napoli non sono state ufficialmente rese note. Secondo quanto emerso in estate, in ogni caso, nelle casse del club partenopeo pioveranno 5 milioni e mezzo di euro per l'obbligo di riscatto, più un altro milione legato a bonus facilmente raggiungibili.

    Il Torino aveva già versato al Napoli un milione e mezzo di euro per il prestito di agosto, che dunque era stato oneroso e non gratuito.

  • LA STAGIONE DI SIMEONE

    Simeone è sceso in campo in 18 occasioni in Serie A in questa stagione, mettendo a segno 5 reti e fornendo un assist vincente per i compagni. Decisivo a Roma contro i giallorossi, e poi anche contro il suo ex Napoli, il Cholito ha rallentato il passo negli ultimi tempi anche a causa di qualche problema fisico. Ma ora è tornato. Ed è stato premiato dal riscatto del Toro.

0