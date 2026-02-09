Giovanni Simeone è tutto del Torino: perché l'obbligo di riscatto è scattato ora e quanti milioni guadagna il Napoli

Giovanni Simeone è tornato. E sabato sera, praticamente in contemporanea, si è reso protagonista di una doppia svolta positiva nel corso di una stagione divenuta improvvisamente travagliata dopo un avvio promettente.
Non solo il Cholito del Torino è finalmente rientrato in campo dopo un'assenza durata quasi un mese, venendo inserito da Baroni nella parte finale del match contro la Fiorentina: è stato gratificato anche dall'acquisto a titolo definitivo da parte del suo attuale club.
A ricordarlo è Tuttosport, che ha spiegato come l'obbligo di riscatto inserito in estate nell'accordo col Napoli sia scattato proprio sabato: in contemporanea con Fiorentina-Torino, appunto.