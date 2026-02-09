Giovanni Simeone è tutto del Torino: perché l'obbligo di riscatto è scattato ora e quanti milioni guadagna il Napoli

Perché l'obbligo il riscatto è scattato nel bel mezzo della stagione? Perché, come ricordato ancora da Tuttosport, al momento della stretta di mano estiva i due club si sono accordati in maniera particolare.

Simeone sarebbe stato riscattato alla prima presenza nel mese di febbraio. Presenza che, appunto, si è concretizzata con i 32 minuti più recupero in cui l'argentino è rimasto in campo sabato sera contro la Fiorentina.

Nelle due precedenti partite del mese, Simeone non era disponibile: ha saltato sia quella contro il Lecce che il quarto di Coppa Italia contro l'Inter per un problema muscolare a un polpaccio.