Giovane e Alisson Santos non danno risposte: il mercato invernale del Napoli è di nuovo sotto la lente d'ingrandimento

Lo scorso anno, di questi tempi, il Napoli aveva appena concluso un mercato di riparazione che, in realtà, aveva riparato ben poco. E ora, dopo 12 mesi, la situazione rischia pericolosamente di essersi ripetuta.
Giovane e Alisson Santos, due brasiliani: questi sono gli unici due acquisti messi a segno a gennaio dal club campione d'Italia. Il tutto nel contesto delle ben note limitazioni con cui il ds Manna e la dirigenza si sono ritrovati a fare i conti sul tavolo delle trattative.
È presto per dare giudizi? Forse. O forse no. Perché in un grande club affrettare i giudizi è quasi inevitabile, specialmente dopo quanto accaduto contro il Como in Coppa Italia.