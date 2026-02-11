Giovane e Alisson Santos non danno risposte: il mercato invernale del Napoli è di nuovo sotto la lente d'ingrandimento

Fare un paragone con quanto accaduto un anno fa, così, diventa quasi inevitabile. Anche se la situazione nel gennaio del 2025 era ben diversa rispetto a quella di oggi: nel senso che Conte non doveva certo avere a che fare con una simile emergenza infortuni.

Però all'epoca il Napoli ha ceduto Khvicka Kvaratskhelia, ovvero il miglior giocatore della rosa e uno dei migliori di tutta la Serie A, al PSG. E non lo ha rimpiazzato a dovere, prendendo Billing, Okafor e il giovane Hasa, oltre allo scambio di portieri Scuffet-Caprile con il Cagliari. Alla fine gli azzurri si sono laureati lo stesso campioni d'Italia.

Quest'anno il sogno del bis Scudetto sembra già andato con diversi mesi d'anticipo sulla conclusione della stagione. Ma per il resto poco è cambiato: il mercato di gennaio, fermo restando che i migliori - Kvara è stato un'eccezione - solitamente non si muovono, fin qui non ha dato risposte. Ma da qui a fine maggio serviranno.