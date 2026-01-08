Giovane obiettivo dell'Atalanta, si prova a chiudere col Verona: cifre e formula dell'operazione

Giovane, mercoledì, al Maradona ha iniziato Napoli-Verona dalla panchina per poi entrare nella parte finale del match e sfiorare il goal del successo con un pallonetto fuori misura: a chi avanzava dubbi relativi al mercato, Paolo Zanetti nel pregara ha chiarito i motivi dell'esclusione dall'11 di partenza del brasiliano.

"Ho scelto di farlo recuperare perché è ancora affaticato, è un giocatore che non voglio rischiare assolutamente di perdere, è troppo importante per noi. Lui è stato uno dei pochi che ha speso tanto e ha fatto un'ottima partita. Aveva ancora dolori".