Giovane obiettivo dell'Atalanta, si prova a chiudere col Verona: cifre e formula dell'operazione

Porte girevoli, in casa Atalanta, in queste prime battute del mercato di gennaio.
Se Brescianini sta per approdare alla Fiorentina e Daniel Maldini è vicino a dire sì alla Lazio, il club della famiglia Percassi ha scelto l'obiettivo con cui rinforzare l'attacco: trattasi di Giovane Santana do Nascimento, scovato dal Verona e tra le rivelazioni di questa prima parte del campionato.
Sky parla di assalto concreto, con tentativo di definire un'operazione necessaria a sbaragliare la concorrenza della Roma.