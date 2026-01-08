Pubblicità
Giovane obiettivo dell'Atalanta, si prova a chiudere col Verona: cifre e formula dell'operazione

Giovane Santana do Nascimento può approdare alla Dea dopo le cessioni imminenti di Brescianini alla Fiorentina e Maldini alla Lazio: testa a testa con la Roma, si cerca l'accordo col Verona.

Porte girevoli, in casa Atalanta, in queste prime battute del mercato di gennaio.

Se Brescianini sta per approdare alla Fiorentina e Daniel Maldini è vicino a dire sì alla Lazio, il club della famiglia Percassi ha scelto l'obiettivo con cui rinforzare l'attacco: trattasi di Giovane Santana do Nascimento, scovato dal Verona e tra le rivelazioni di questa prima parte del campionato.

Sky parla di assalto concreto, con tentativo di definire un'operazione necessaria a sbaragliare la concorrenza della Roma.

  • GIOVANE ALL'ATALANTA? CIFRE E FORMULA

    La richiesta dell'Hellas per lasciar partire il brasiliano classe 2003, autentico gioiellino tra le mani di Paolo Zanetti, si aggira intorno ai 15 milioni di euro: cessione a titolo definitivo dunque, questa l'eventuale formula del trasferimento di Giovane all'Atalanta.

  • BRESCIANINI VIOLA, MALDINI ALLA LAZIO

    Tra slot disponibili e tesoretto in entrata, la Dea ha possibilità di muoversi ad ampio spettro nella finestra invernale: fatta per il passaggio di Brescianini alla Viola, così come si avvicina quello di Maldini ad una Lazio anch'essa nei giorni scorsi piombata su Giovane.

  • ANCHE LA ROMA SU GIOVANE

    L'Atalanta, come detto, per Giovane deve aggiudicarsi il testa a testa di mercato con la Roma: anche i giallorossi, forti su Raspadori e Zirkzee, nella loro caccia a punte in grado di alzare il livello realizzativo negli ultimi 20 metri, hanno messo nel mirino il profilo del talento 22enne che il Verona in estate ha contrattualizzato fino al 2029 a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza al Corinthians.

  • GIOVANE IN PANCHINA CONTRO IL NAPOLI

    Giovane, mercoledì, al Maradona ha iniziato Napoli-Verona dalla panchina per poi entrare nella parte finale del match e sfiorare il goal del successo con un pallonetto fuori misura: a chi avanzava dubbi relativi al mercato, Paolo Zanetti nel pregara ha chiarito i motivi dell'esclusione dall'11 di partenza del brasiliano.

    "Ho scelto di farlo recuperare perché è ancora affaticato, è un giocatore che non voglio rischiare assolutamente di perdere, è troppo importante per noi. Lui è stato uno dei pochi che ha speso tanto e ha fatto un'ottima partita. Aveva ancora dolori".

