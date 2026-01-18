Giovane subito alla Lazio? Belahyane tornerebbe a Verona, sul piatto anche l'offerta economica

Dopo aver saltato la sessione estiva di calciomercato per non aver rispettato l’indicatore di liquidità, cioè il parametro stabilito dalla Figc che vale per l’ammissione alle campagne trasferimenti, la Lazio sta provando a recuperare il tempo perduto. Gli acquisti ufficiali di Ratkov e Taylor potrebbero non essere gli unici, considerando come la società biancoceleste stia provando a portare a Roma anche Giovane.

Tra i più interessanti giocatori del Verona in questa prima parte di stagione, Giovane piace, e non poco, anche a Inter e Roma, disposte a trattare il ragazzo però però per la prossima sessione di calciomercato e dunque per il 2026/2027. Per questo la Lazio vuole battere entrambe sul tempo e portare subito l'attaccante nella Capitale, così da dare a Sarri un'ulteriore alternativa offensiva dopo la cessione di Castellanos.

Sky Sport riporta come per convincere il Verona la Lazio sia pronta a formulare un'offerta che comprende uno scambio Giovane-Belahyane, con diversi milioni a corredo sul piatto da presentare al Bentegodi.