Pubblicità
Pubblicità
GiovaneGetty
Francesco Schirru

Giovane subito alla Lazio? Belahyane tornerebbe a Verona, sul piatto anche l'offerta economica

Dopo Ratkov e Taylor un altro attaccante in biancoceleste? La Lazio prova a battere Inter e Roma sul tempo puntando Giovane, rivelazione del Verona.

Pubblicità

Dopo aver saltato la sessione estiva di calciomercato per non aver rispettato l’indicatore di liquidità, cioè il parametro stabilito dalla Figc che vale per l’ammissione alle campagne trasferimenti, la Lazio sta provando a recuperare il tempo perduto. Gli acquisti ufficiali di Ratkov e Taylor potrebbero non essere gli unici, considerando come la società biancoceleste stia provando a portare a Roma anche Giovane.

Tra i più interessanti giocatori del Verona in questa prima parte di stagione, Giovane piace, e non poco, anche a Inter e Roma, disposte a trattare il ragazzo però però per la prossima sessione di calciomercato e dunque per il 2026/2027. Per questo la Lazio vuole battere entrambe sul tempo e portare subito l'attaccante nella Capitale, così da dare a Sarri un'ulteriore alternativa offensiva dopo la cessione di Castellanos.

Sky Sport riporta come per convincere il Verona la Lazio sia pronta a formulare un'offerta che comprende uno scambio Giovane-Belahyane, con diversi milioni a corredo sul piatto da presentare al Bentegodi.

  • BELAHYANE A VERONA

    Reda Belahyane è arrivato a Roma nel febbraio 2025 dopo una buona prima parte di annata con il Verona, club che potrebbe accogliere nuovamente il centrocampista marocchino. 

    L'idea biancoceleste è infatti quella di inserire nell'affare un giocatore che non ha trovato grosso spazio fin qui, al pari di un'offerta economica che possa far vacillare il Verona prima dell'estate.

    Belahyane ha giocato appena 14 partite nell'ultimo anno, mentre a Verona potrebbe riprendersi una maglia da titolare.

    • Pubblicità

  • LA STAGIONE DI GIOVANE

    22enne brasiliano, Giovane ci ha messo un po' per inserirsi nel calcio italiano, cominciando a carburare da metà autunno.

    Tra i giocatori di Serie A più volte al tiro, Giovane si è sbloccato segnando a Inter, Parma e Atalanta nel giro di poche settimane, mostrando inoltre ottime doti di assistenza ai compagni con quattro assist forniti fin qui.

    La capacità di aiutare la squadra e di cercare con insistenza la conclusione ha convinto anche Inter e Roma, entrambe però maggiormente interessate a Giovane per la prossima annata.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CALCIOMERCATO LAZIO, ACQUISTI E CESSIONE UFFICIALI

    ACQUISTI

    Ratkov (Att, Salisburgo, D), Taylor (Att, Ajax, D)

    CESSIONI

    Castellanos (Att, West Ham, D), Guendouzi (Cen, Fenerbahce, D)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Sarri)

    (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; TAYLOR, Cataldi, Basic; Isaksen, RATKOV, Zaccagni.

  • CALCIOMERCATO VERONA, ACQUISTI E CESSIONE UFFICIALI

    ACQUISTI

    Isaac (Att, Atletico Mineiro, D), Pol Lirola (Dif, Marsiglia, D)

    CESSIONI

    Tavsan (Att, Samsunspor Kulubu, D)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Zanetti)

    (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Serdar, Niasse, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Como crest
Como
COM
0