Santiago Gimenez MilanGetty Images
Andrea Ajello

Gimenez si è operato alla caviglia: il comunicato del Milan, quanto tempo starà fuori l'attaccante messicano

Santiago Gimenez è stato sottoposto all'intervento alla caviglia destra come annunciato dal Milan: il messicano sarà indisponibile per più di due mesi.

Come ormai si sapeva da giorni Santiago Gimenez e il Milan hanno deciso di optare per l'operazione con l'obiettivo di risolvere completamente il problema alla caviglia che tormenta il messicano da tempo.

L'attaccante si è operato nella giornata di giovedì 18 dicembre, come comunicato dal club rossonero. Intervento perfettamente riuscito come si legge nella nota del Milan.

Massimiliano Allegri non lo avrà però ancora per molto tempo. Gimenez rimarrà fuori infatti per oltre due mesi, con il Milan che si è già mosso sul mercato per rinforzare il reparto. 

  • IL COMUNICATO DEL MILAN

    "Intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra per l'attaccante messicano. Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi (18 dicembre, ndr) ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo".

  • QUANTO RIMARRÁ FUORI GIMENEZ

    Con la scelta di effettuare l'operazione chiaramente si allungano i tempi di recupero e il momento in cui Gimenez tornerà a disposizione di Allegri. 

    Il messicano salterà tutto il mese di gennaio e dovrebbe rientrare a fine febbraio. Uno stop che quindi nel complesso sarà di quattro mesi visto che il giocatore si è fermato a fine ottobre. 

  • "PROBLEMA RIACUTIZZATO"

    Lo stesso Allegri aveva confermato l'intervento a cui si sarebbe sottoposto Gimenez nella conferenza stampa pre Napoli-Milan di Supercoppa: "Ha fatto una terapia conservativa per un po’ e stava andando bene, ma il problema alla caviglia si è riacutizzato. Spero di riaverlo al più presto".

    Il messicano convive con questo  infortunio da tempo, come aveva dichiarato sui social quando ha comunicato di doversi fermare per provare a superare il problema. La terapia conservativa però non ha risolto la questione ed è stato necessario l'intervento. 

  • QUANTE PARTITE SALTA GIMENEZ

    Stagione sfortunata per Gimenez che dovrà aggiungere molte partite di assenza a quelle in cui già ha dato forfait. Fino ad ora l'ex Feyenoord ha saltato 8 gare tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa.

    Considerando che rimarrà fuori  per almeno altri due mesi, il Milan lo perde anche per le prossime 10/11 partite. Il suo rientro potrebbe avvenire per Cremonese-Milan ad inizio marzo o nel derby contro l'Inter la settimana successiva. 

