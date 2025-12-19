Gimenez si è operato alla caviglia: il comunicato del Milan, quanto tempo starà fuori l'attaccante messicano

Lo stesso Allegri aveva confermato l'intervento a cui si sarebbe sottoposto Gimenez nella conferenza stampa pre Napoli-Milan di Supercoppa: "Ha fatto una terapia conservativa per un po’ e stava andando bene, ma il problema alla caviglia si è riacutizzato. Spero di riaverlo al più presto".

Il messicano convive con questo infortunio da tempo, come aveva dichiarato sui social quando ha comunicato di doversi fermare per provare a superare il problema. La terapia conservativa però non ha risolto la questione ed è stato necessario l'intervento.