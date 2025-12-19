Gimenez si è operato alla caviglia: il comunicato del Milan, quanto tempo starà fuori l'attaccante messicano

Come ormai si sapeva da giorni Santiago Gimenez e il Milan hanno deciso di optare per l'operazione con l'obiettivo di risolvere completamente il problema alla caviglia che tormenta il messicano da tempo.
L'attaccante si è operato nella giornata di giovedì 18 dicembre, come comunicato dal club rossonero. Intervento perfettamente riuscito come si legge nella nota del Milan.
Massimiliano Allegri non lo avrà però ancora per molto tempo. Gimenez rimarrà fuori infatti per oltre due mesi, con il Milan che si è già mosso sul mercato per rinforzare il reparto.