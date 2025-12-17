Fullkrug al Milan, i dettagli dell'operazione: l'offerta rossonera, la posizione del West Ham e quando può arrivare

Il Milan non può aspettare. L'acquisto di un attaccante a gennaio era già previsto ma è diventato una necessità per le condizioni di Santiago Gimenez.

Il messicano dopo l'operazione alla caviglia starà fuori circa due mesi, privando così Allegri di un'alternativa importante lì davanti.

Ecco perché Igli Tare ha deciso di accelerare e cercare di regalare subito un rinforzo al tecnico rossonero. Il prescelto è Niclas Fullkrug.

L'attaccante era già stato seguito da Tare che ora avrebbe raggiunto un accordo di massima col giocatore: cosa manca per Fullkrug al Milan? E quando può arrivare?