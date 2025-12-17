Pubblicità
Niclas Fullkrug West Ham 2025
Lelio Donato

Fullkrug al Milan, i dettagli dell'operazione: l'offerta rossonera, la posizione del West Ham e quando può arrivare

L'operazione alla caviglia di Gimenez accelera i tempi per l'acquisto di un nuovo attaccante: il Milan ha scelto Fullkrug, Tare vuole chiudere già prima della fine dell'anno.

Il Milan non può aspettare. L'acquisto di un attaccante a gennaio era già previsto ma è diventato una necessità per le condizioni di Santiago Gimenez.

Il messicano dopo l'operazione alla caviglia starà fuori circa due mesi, privando così Allegri di un'alternativa importante lì davanti.

Ecco perché Igli Tare ha deciso di accelerare e cercare di regalare subito un rinforzo al tecnico rossonero. Il prescelto è Niclas Fullkrug.

L'attaccante era già stato seguito da Tare che ora avrebbe raggiunto un accordo di massima col giocatore: cosa manca per Fullkrug al Milan? E quando può arrivare?

  • ACCORDO SUL CONTRATTO

    Come detto sopra Fullkrug avrebbe dato il suo ok al trasferimento. L'accordo sul contratto col Milan è stato raggiunto.

    Secondo quanto riporta calciomercato.com l'attaccante tedesco guadagnerebbe circa 1,5 milioni di euro per sei mesi fino al termine di questa stagione.

    Fullkrug avrebbe chiesto ai suoi agenti di fermare qualsiasi altra trattativa perché vuole giocare nel Milan.

  • LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    Tare nelle prossime ore presenterà un'offerta ufficiale al West Ham dove Fullkrug è arrivato nell'agosto 2024 per 26 milioni di euro più bonus.

    La formula dell'operazione è quella di un prestito secco fino al termine della stagione. Probabilmente il Milan non inserirà la cifra dell'eventuale diritto di riscatto nel tentativo di accelerare ulteriormente la trattativa.

  • LA RICHIESTA DEL WEST HAM

    Ma qual è la posizione del West Ham su Fullkrug?

    La società inglese non chiude le porte alla cessione dell'attaccante tedesco che peraltro non ha ancora segnato in questa stagione.

    Il West Ham però vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto già fissato a 16 milioni di euro, ovvero la cifra a bilancio di Fullkrug.

  • SI CHIUDE PRIMA DI GENNAIO?

    La volontà del Milan è quella di chiudere l'affare Fullkrug nel giro di pochi giorni per metterlo a disposizione di Allegri al più presto.

    I rossoneri sperano di raggiungere un accordo col West Ham addirittura prima della fine dell'anno per poi registrare ufficialmente il nuovo attaccante il 2 gennaio, alla riapertura ufficiale del mercato.

