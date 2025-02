Gimenez al Milan, è fatta: la formula dell'operazione, le cifre e quando sarà l'esordio del messicano

Nelle stesse ore in cui hanno chiuso il trasferimento al Galatasaray di Morata, i rossoneri accolgono l'attaccante del Feyenoord: accordo totale.

La rivoluzione offensiva è pronta per essere completata. Via il centravanti titolare, dentro un altro al suo posto: nelle stesse ore in cui ha trovato l'accordo col Galatasaray per la cessione di Alvaro Morata, il Milan ha messo le mani su Santiago Gimenez.

Tutto fatto per l'arrivo a Milano del messicano: decisivo l'affondo di venerdì dei rossoneri, che hanno trovato un accordo totale con il Feyenoord, costretto così a lasciar andare la propria punta di diamante proprio a ridosso del doppio playoff di Champions League che li vedrà opposti proprio al Milan.

Gimenez arriverà in Italia nelle prossime ore, già oggi, per i prossimi step: le visite mediche, la firma sul contratto e l'ufficialità. Dopodiché potrà mettersi definitivamente a disposizione di Sergio Conceição, il suo nuovo allenatore.