L'obiettivo del Milan Santiago Gimenez infortunato: esce dallo stadio in stampelle, goal e cambio nel primo tempo di Lille-Feyenoord

Lille vs Feyenoord

Il messicano, obiettivo del Milan, si è fatto male nel primo tempo di Lille-Feyenoord: sostiuito al 28', ha lasciato lo stadio in stampelle.

Serata di emozioni contrastanti per Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord e obiettivo di mercato del Milan.

Impegnato nella sfida di Champions League contro il Lille, il messicano ha dato il suo contributo alla squadra di Brian Priske timbrando il cartellino con un goal, prima di essere costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

Brutte notizie per il club rossonero, che in queste ore sta lavorando per provare a definire il trasferimento dell’attaccante alla corte di Sergio Conceicao.

Atteso nelle prossime ore un rilancio dopo il no del Feyenoord alla prima offerta, ma bisognerà capire quali sono le condizioni di Gimenez, che ha lasciato lo stadio in stampelle al termine della sfida contro il Lille.