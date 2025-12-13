Gimenez è un caso al Milan: il rientro continua a slittare, in dubbio anche per la Supercoppa

Un problema apparentemente di poco conto, trasformatosi in qualcosa di più serio col passare dei giorni e delle settimane: Santiago Gimenez continua ad allenarsi in disparte rispetto al gruppo del Milan.
I guai dell'attaccante messicano sono iniziati il 28 ottobre, giorno dell'infortunio alla caviglia rimediato a Bergamo contro l'Atalanta: da allora è partito un countdown verso il rientro che, purtroppo per l'ex Feyenoord, non si è ancora arrestato.
Il suo stop è diventato a tutti gli effetti un caso: dai dubbi sul presente a quelli sul futuro, col mercato di gennaio a incombere e potenziale portatore di novità importanti sia per il Milan che per lo stesso Gimenez.