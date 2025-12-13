Pubblicità
Gimenez è un caso al Milan: il rientro continua a slittare, in dubbio anche per la Supercoppa

La caviglia continua a tormentare Gimenez che rischia di non prendere parte nemmeno alla Supercoppa. E le voci sul futuro si inseguono.

Un problema apparentemente di poco conto, trasformatosi in qualcosa di più serio col passare dei giorni e delle settimane: Santiago Gimenez continua ad allenarsi in disparte rispetto al gruppo del Milan.

I guai dell'attaccante messicano sono iniziati il 28 ottobre, giorno dell'infortunio alla caviglia rimediato a Bergamo contro l'Atalanta: da allora è partito un countdown verso il rientro che, purtroppo per l'ex Feyenoord, non si è ancora arrestato.

Il suo stop è diventato a tutti gli effetti un caso: dai dubbi sul presente a quelli sul futuro, col mercato di gennaio a incombere e potenziale portatore di novità importanti sia per il Milan che per lo stesso Gimenez.

  • L'INFORTUNIO DI GIMENEZ

    Gimenez si era fermato a fine ottobre durante la ripresa di Atalanta-Milan, terminata 1-1 grazie alle reti di Ricci per i rossoneri e Lookman per i nerazzurri.

    Messicano costretto ad abbandonare il campo e, da quel momento, non si è più visto: un ritorno che sembrava immediato (o quasi) si è lentamente trasformato in una lunga attesa per una caviglia che non vuole saperne di guarire.

  • CASO ROSSONERO

    Il Milan non ha mai rilasciato comunicati con tanto di diagnosi ufficiali: si è sempre parlato di problema generico alla caviglia, senza scendere nei dettagli sulle condizioni di Gimenez che ormai hanno assunto i contorni del mistero.

    Il rientro è slittato di giorno in giorno, tanto che ora è passato un mese e mezzo dall'ultima presenza del messicano e i tifosi milanisti si chiedono quanto potrà effettivamente tornare a disposizione di Allegri.

    Una domanda che, al momento, non ha una risposta: e molto probabilmente continuerà a non averla.

  • IN DUBBIO PER LA SUPERCOPPA

    A questo punto è lecito credere anche all'ipotesi che, almeno inizialmente, pareva non praticabile: la mancata convocazione di Gimenez per la Supercoppa Italiana di scena in Arabia Saudita.

    Il Milan sarà impegnato contro il Napoli in semifinale giovedì prossimo ma, alla luce delle notizie poco rassicuranti provenienti da Milanello, la presenza di Gimenez rischia di restare un tabù tutto da sfatare.

    A tutto ciò va aggiunto il malumore che, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', starebbe affliggendo l'attaccante, tutt'altro che aiutato da una situazione decisamente complicata a livello personale.

  • LE VOCI DI MERCATO

    Il forfait prolungato di Gimenez ha riattivato il campanello d'allarme all'interno della dirigenza milanista: la finestra invernale del calciomercato è alle porte e non è affatto da escludere un intervento per dare manforte al reparto avanzato.

    Non a caso, nell'ultimo periodo si è fatto con insistenza il nome di Lorenzo Lucca, uno dei nomi potenzialmente in uscita dal Napoli: l'eventuale arrivo dell'ex Udinese non farebbe altro che restringere la già striminzita sfera d'influenza di Gimenez, alle prese anche con i dubbi relativi a una condizione fisica diventata un vero e proprio oggetto misterioso tutto da decifrare.

