Gimenez è un caso al Milan: il rientro continua a slittare, in dubbio anche per la Supercoppa

Il Milan non ha mai rilasciato comunicati con tanto di diagnosi ufficiali: si è sempre parlato di problema generico alla caviglia, senza scendere nei dettagli sulle condizioni di Gimenez che ormai hanno assunto i contorni del mistero.

Il rientro è slittato di giorno in giorno, tanto che ora è passato un mese e mezzo dall'ultima presenza del messicano e i tifosi milanisti si chiedono quanto potrà effettivamente tornare a disposizione di Allegri.

Una domanda che, al momento, non ha una risposta: e molto probabilmente continuerà a non averla.