Rivera ricorda in maniera particolare Riva dopo la sua scomparsa, ricordando il Pallone d'Oro conquistato ai danni dell'idolo cagliaritano nel 1969.

Capocannoniere della Serie A, massimo marcatore all-time della Nazionale e del Cagliari, vincitore dell'Europeo, ma soprattutto mito della Sardegna. Gigi Riva, scomparso il 22 gennaio 2024 all'età di 79 anni, ha avuto modo di ottenere tante soddisfazioni nella sua vita (da team manager ha conquistato il Mondiale 2006).

Leggenda, simbolo e icona, Riva è anche riuscito ad arrivare nel podio del Pallone d'Oro in due occasioni, come Baggio, Maldini e Rivera. Ed è proprio quest'ultimo che nel 1969 ha strappato per una manciata di punti, quattro nello specifico, il riconoscimento al compagno di squadra nella Nazionale azzurra.

Dopo il secondo posto con il Cagliari, Riva arrivò secondo con 79 punti, mentre Rivera venne preferito dai giurati europei con 83. Un episodio che l'attaccante del Cagliari non ha mai dimenticato e che lo stesso ex campione del Milan ha ricordato dopo la scomparsa del collega.