Gianluigi Donnarumma furioso con gli avversari dopo il deludente pareggio del suo Manchester City contro il Sunderland: deve intervenire Guardiola

Guardiola è stato tra i primi ad intervenire, così come il capitano del Sunderland Granit Xhaka che si è messo tra Donnarumma e O'Nien. L'allenatore del City ha cercato di minimizzare l'incidente dopo la partita, dicendo ai giornalisti: "Nel calcio succede. A volte succede così. [Non era] niente di importante. Nessuno si è fatto male, non è successo niente".

Guardiola ha poi aggiunto, riguardo alla perdita di due punti preziosi: "Il Sunderland è davvero forte, è molto potente, molto fisico. È un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo faticato a contrastare il loro pressing. Poi è entrato Rodri, che ha spezzato le loro linee, e il secondo tempo è stato eccellente. Sono molto soddisfatto della prestazione, ma non siamo riusciti a concretizzare le nostre occasioni nell'area piccola. Ci è mancato solo il tocco finale. È un mistero che non siamo riusciti a segnare".

Il City è ora a quattro punti dalla capolista Arsenal e domenica tornerà in campo all'Etihad Stadium contro il Chelsea, che ha esonerato Enzo Maresca il giorno di Capodanno.