Giana-Rimini dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia di Serie C tra Giana Erminio e Rimini: i dettagli sulla partita di andata.

Giana e Rimini si preparano per uno degli appuntamenti più importanti della loro stagione: la finale di Coppa Italia di Serie C che si disputa su due partite. L'andata si giocherà in casa della Giana Erminio mentre il ritorno a Rimini.

Per arrivare all'atto conclusivo, la Giana ha superato il Caldiero Terme vincendo 3-2 mentre il Rimini ha ottenuto la qualificazione battendo il Trapani in semifinale con un netto 3-0.

Chi vince la Coppa Italia di Serie C ottiene un posto garantito nei playoff nazionali di Serie C per la promozione in Serie B.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita di andata.