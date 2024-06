Germania-Ungheria dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il vittorioso esordio con la Scozia, per la Germania c’è l’ostacolo Ungheria: magiari già con le spalle al muro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo aver asfaltato la Scozia nella gara inaugurale, per la Germania è già tempo di tornare in campo per il secondo match di Euro 2024. I tedeschi padroni di casa sono attesi dal match contro l’Ungheria, che potrebbe regalare il passaggio agli ottavi con novanta minuti di anticipo.

Qualora, infatti, Musiala e compagni superassero la squadra di Marco Rossi e la Svizzera non battesse la Scozia, la Germania sarebbe già certa del primato del girone A.

L’Ungheria, invece, deve cercare l’impresa: un nuovo ko per la Nazionale magiara avvicinerebbe, di molto, l’eliminazione anticipata.

Di seguito tutte le info: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.