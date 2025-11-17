Germania e Slovacchia appaiate, lo scontro diretto deciderà il primo posto: chi va ai Mondiali a pari punti

Cosa accadrebbe in caso di arrivo a pari punti tra Germania e Slovacchia? Il quadro è piuttosto semplice: ad andare direttamente ai Mondiali sarebbero i tedeschi, mentre la nazionale di Calzona dovrebbe disputare i playoff.

Questo perché, come noto, il primo criterio a far fede nel caso due squadre chiudano in vetta con gli stessi punti è la differenza reti. Ed è un criterio che, a 90 minuti dalla fine, è favorevole alla Germania: +7 contro il +4 della Slovacchia.

Con un pareggio nello scontro diretto, di conseguenza, la Germania manterrebbe la differenza reti favorevole e chiuderebbe al primo posto, con la Slovacchia certa invece di arrivare seconda.