Germania e Slovacchia appaiate, lo scontro diretto deciderà il primo posto: chi va ai Mondiali a pari punti

Entrambe hanno sofferto venerdì sera, ma entrambe hanno portato a casa una vittoria fondamentale: la Germania di Julian Nagelsmann in trasferta contro il Lussemburgo, la Slovacchia dell'italiano Francesco Calzona davanti ai propri tifosi contro l'Irlanda del Nord.
La Germania ha dovuto sudare per avere la meglio sul piccolo Lussemburgo, imponendosi per 2-0 a fronte di una prestazione tutt'altro che esaltante; la Slovacchia ha invece vinto per 1-0 nel finale dopo essersi vista annullare un paio di reti in precedenza per l'intervento del VAR.
Il gruppo A delle Qualificazioni Mondiali proporrà ora un epilogo di fuoco: questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia (calcio d'inizio alle 20.45) si sfideranno proprio Germania e Slovacchia, in uno scontro diretto che determinerà le prime due posizioni finali. Chi dunque andrà direttamente ai Mondiali, e chi dovrà provare ad accedervi tramite i playoff.
In caso di arrivo a pari punti, invece, chi sarebbe a prenotare il biglietto aereo per gli Stati Uniti, il Messico e il Canada? Come funziona e il criterio che deciderebbe il tutto.