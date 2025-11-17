Pubblicità
Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Germania e Slovacchia appaiate, lo scontro diretto deciderà il primo posto: chi va ai Mondiali a pari punti

Epilogo da brividi nel gruppo A delle Qualificazioni Mondiali: Germania e Slovacchia si sfidano all'ultimo turno con gli stessi punti e decideranno prima e seconda posizione.

Entrambe hanno sofferto venerdì sera, ma entrambe hanno portato a casa una vittoria fondamentale: la Germania di Julian Nagelsmann in trasferta contro il Lussemburgo, la Slovacchia dell'italiano Francesco Calzona davanti ai propri tifosi contro l'Irlanda del Nord.

La Germania ha dovuto sudare per avere la meglio sul piccolo Lussemburgo, imponendosi per 2-0 a fronte di una prestazione tutt'altro che esaltante; la Slovacchia ha invece vinto per 1-0 nel finale dopo essersi vista annullare un paio di reti in precedenza per l'intervento del VAR.

Il gruppo A delle Qualificazioni Mondiali proporrà ora un epilogo di fuoco: questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia (calcio d'inizio alle 20.45) si sfideranno proprio Germania e Slovacchia, in uno scontro diretto che determinerà le prime due posizioni finali. Chi dunque andrà direttamente ai Mondiali, e chi dovrà provare ad accedervi tramite i playoff.

In caso di arrivo a pari punti, invece, chi sarebbe a prenotare il biglietto aereo per gli Stati Uniti, il Messico e il Canada? Come funziona e il criterio che deciderebbe il tutto.

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO A

    Questa è la classifica del gruppo A dopo la quinta e penultima giornata:

    1. Germania 12
    2. Slovacchia 12
    3. Irlanda del Nord 6
    4. Lussemburgo 0
  • CHI PASSA A PARI PUNTI

    Cosa accadrebbe in caso di arrivo a pari punti tra Germania e Slovacchia? Il quadro è piuttosto semplice: ad andare direttamente ai Mondiali sarebbero i tedeschi, mentre la nazionale di Calzona dovrebbe disputare i playoff.

    Questo perché, come noto, il primo criterio a far fede nel caso due squadre chiudano in vetta con gli stessi punti è la differenza reti. Ed è un criterio che, a 90 minuti dalla fine, è favorevole alla Germania: +7 contro il +4 della Slovacchia.

    Con un pareggio nello scontro diretto, di conseguenza, la Germania manterrebbe la differenza reti favorevole e chiuderebbe al primo posto, con la Slovacchia certa invece di arrivare seconda.

  • GERMANIA AI MONDIALI SE...

    • Batte la Slovacchia
    • Pareggia contro la Slovacchia

    Alla Germania, in pratica, basta non perdere per qualificarsi direttamente alla fase finale dei prossimi Mondiali: qualsiasi risultato favorevole permetterà alla nazionale di Nagelsmann di finire prima davanti alla Slovacchia staccando il pass all'ultimo turno.

  • SLOVACCHIA AI MONDIALI SE...

    • Batte la Germania

    Al contrario ha un solo risultato a disposizione la Slovacchia: la vittoria. Skriniar e compagni andranno direttamente ai Mondiali solo tornando a casa con i tre punti da Lipsia: in caso contrario chiuderanno al secondo posto e giocheranno gli spareggi.

    La formazione di Calzona proverà così a ripetere l'impresa della gara d'andata, giocata all'inizio di settembre a Bratislava: in quell'occasione ha battuto per 2-0 la Germania grazie alle reti di Hancko e Strelec.

