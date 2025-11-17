Germania-Slovacchia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La Germania si prepara ad affrontare l'ultima gara del Gruppo A per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro la Slovacchia.
Le due nazionali sono appaiate in classifica a quota 12 punti, con gli ultimi 90 minuti che decreteranno la squadra che volerà ai Mondiali e quella che andrà a playoff.
La Germania è in vantaggio per la differenza reti rispetto alla nazionale di Calzona: alla Slovacchia non basta il pari, che premierebbe i teutonici. Solamente una vittoria consentirebbe a Lobotka e compagni di ottenere il pass diretto.
Nella gara d'andata, peraltro, i tedeschi furono sconfitti dagli avversari con un netto 2-0.
Tutte le info su Germania-Slovacchia: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.