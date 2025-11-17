Pubblicità
Lelio Donato

Germania-Slovacchia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Germania affronta la Slovacchia in casa nell'ultima gara del Gruppo A: dove vedere la partita delle qualificazioni mondiali in diretta tv e streaming.

La Germania si prepara ad affrontare l'ultima gara del Gruppo A per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro la Slovacchia.

Le due nazionali sono appaiate in classifica a quota 12 punti, con gli ultimi 90 minuti che decreteranno la squadra che volerà ai Mondiali e quella che andrà a playoff.

La Germania è in vantaggio per la differenza reti rispetto alla nazionale di Calzona: alla Slovacchia non basta il pari, che premierebbe i teutonici. Solamente una vittoria consentirebbe a Lobotka e compagni di ottenere il pass diretto.

Nella gara d'andata, peraltro, i tedeschi furono sconfitti dagli avversari con un netto 2-0.

Tutte le info su Germania-Slovacchia: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • GERMANIA-SLOVACCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Germania-Slovacchia
    • Data: lunedì 17 novembre 2025
    • Orario: 20:45
    • Canale TV: Sky Sport Arena
    • Streaming: Sky Go e NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI GERMANIA-SLOVACCHIA

    GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbek, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sane, Wirtz, Gnabry; Woltemade. All. Nagelsmann

    SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duris, Strelec, Sauer. All. Calzona

  • ORARIO GERMANIA-SLOVACCHIA

    La gara tra Germania e Slovacchia, valida per il girone A di qualificazione al Mondiale, si gioca lunedì 17 novembre 2025 alla Red Bull Arena di Lipsia. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45.

  • DOVE VEDERE GERMANIA-SLOVACCHIA IN TV

    Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Arena.

    In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

  • GERMANIA-SLOVACCHIA IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere Germania-Slovacchia in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.

    Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.