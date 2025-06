Germania-Portogallo dove vederla: TV8, Cielo, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Germania vs Portogallo

Germania e Portogallo si sfidano nella prima semifinale della Nations League 2024/2025: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Senza l'Italia, eliminata nei quarti di finale dalla Germania, tocca alla nazionale tedesca e al Portogallo inaugurare la Final Four della Nations League 2024/2025 con la prima delle sue semifinali, in attesa della finalissima.

Le due squadre si affrontano a caccia del pass per l'ultimo atto, che si giocherà domenica. La seconda semifinale vedrà invece sfidarsi altre due potenze del panorama calcistico europeo come la Spagna e la Francia.

In caso di parità di punteggio al termine dei 90 minuti, la gara tra Germania e Portogallo proseguirà con due tempi supplementari da 30 minuti ciascuno. Dopodiché, se ancora il punteggio dovesse essere in equilibrio, per spezzarlo servirebbero i calci di rigore.

Ecco dunque tutto ciò che c'è da sapere su Germania-Portogallo, semifinale di Nations League: dove si gioca e dove vederla in diretta tv e streaming anche in chiaro.