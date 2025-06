Germania-Italia Under 21 probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Baldanzi, Casadei, Ndour, Gnonto, Fazzini e Tresoldi

L'Italia cerca il pass per le semifinali degli Europei Under 21 contro i pari età della Germania: le scelte di Di Salvo e Nunziata per la partita.

Ora si fa davvero sul serio. Superato al secondo posto il proprio girone, l'Italia Under 21 sfida i pari età della Germania in uno dei quattro quarti di finale degli Europei di categoria, con vista sulla semifinale. L'Italia ha chiuso da seconda il gruppo A, come detto, per i criteri sfavorevoli rispetto alla Spagna; la Germania è invece arrivata prima nel B, vincendo tutte e tre le partite e chiudendo con 5 punti di vantaggio sull'Inghilterra seconda. In caso di pareggio, Germania-Italia proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La vincente sfiderà nella semifinale degli Europei Under 21 la vincente di Danimarca-Francia. L'articolo prosegue qui sotto Chi gioca dall'inizio Germania-Italia Under 21? Di seguito le scelte dei due allenatori, Antonio Di Salvo da una parte e Carmine Nunziata dall'altra.