Mannini Italy U20Getty
Vittorio Rotondaro

Germania-Italia Under 20 dove vederla: Rai, Vivo Azzurro TV o sito FIGC? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole di lusso tra Germania e Italia Under 20: le info su formazioni e su come vedere la gara in diretta tv e streaming.

Seconda amichevole in pochi giorni per l'Italia Under 20, attesa dalla sfida contro i pari età della Germania.

Venerdì scorso i ragazzi del commissario tecnico Nunziata hanno subìto una beffa al cospetto del Portogallo, capace di rimontare l'iniziale goal di De Pieri con le reti di Ribeiro e Couto (quest'ultimo a segno al 95').

Successo larghissimo, invece, per la Germania: travolta con un netto 6-0 la Romania, sorpresa dalla tripletta nel primo tempo del mattatore Brunner.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Germania-Italia Under 20: dalle formazioni scelte dai due c.t. alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

  • GERMANIA-ITALIA UNDER 20: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Germania-Italia Under 20
    • Data: 17 novembre 2025
    • Orario: 18.30
    • Canale TV: Vivo Azzurro TV
    • Streaming: Vivo Azzurro TV
  • FORMAZIONI UFFICIALI GERMANIA-ITALIA UNDER 20

    GERMANIA UNDER 20: Pfeiffer; Amoako, Boakye, Brunner, Bulut, Lubach, Moerstedt, Munz, Odogu, Suso, Ulrich. Ct. Worns.

    ITALIA UNDER 20: Zenti; Aidoo, Berretta, Colombo, De Pieri, Mannini, Nuamah, Reale, Spinaccè, Stabile, Stante. Ct. Nunziata.

  • ORARIO GERMANIA-ITALIA UNDER 20

    L'amichevole tra Germania e Italia Under 20 si disputerà lunedì 17 novembre 2025 a Oliva, in Spagna. Calcio d'inizio alle ore 18:30.

  • DOVE VEDERE GERMANIA-ITALIA UNDER 20 IN TV

    Germania-Italia Under 20 sarà trasmessa da Vivo Azzurro TV, la cui app è fruibile su smart tv: diretta gratis, in quanto non è necessario alcun abbonamento per avviare la visione.

  • GERMANIA-ITALIA UNDER 20 IN DIRETTA STREAMING

    L'app di Vivo Azzurro TV è disponibile per il download anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser bisognerà accedere al sito con le credenziali del proprio account.