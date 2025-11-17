Germania-Italia Under 20 dove vederla: Rai, Vivo Azzurro TV o sito FIGC? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Seconda amichevole in pochi giorni per l'Italia Under 20, attesa dalla sfida contro i pari età della Germania.
Venerdì scorso i ragazzi del commissario tecnico Nunziata hanno subìto una beffa al cospetto del Portogallo, capace di rimontare l'iniziale goal di De Pieri con le reti di Ribeiro e Couto (quest'ultimo a segno al 95').
Successo larghissimo, invece, per la Germania: travolta con un netto 6-0 la Romania, sorpresa dalla tripletta nel primo tempo del mattatore Brunner.
Di seguito tutto ciò che serve sapere su Germania-Italia Under 20: dalle formazioni scelte dai due c.t. alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.