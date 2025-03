Germania vs Italia

La Nazionale di Spalletti ha bisogno di un'impresa: serve la rimonta in uno stadio dove la Germania non perde - quasi - mai.

L'Italia si prepara al ritorno dei quarti di Nations League contro la Germania, in programma domenica alle 20:45.

Se già non bastava la difficoltà della partita per il livello dell'avversario e la necessità di rimontare dopo la sconfitta per 1-2 nella gara di andata, a rendere ancora di più ardua l'impresa che dovrà fare la squadra di Luciano Spalletti c'è il fattore stadio.



Il match si disputerà a Dortmund, al Signal Iduna Park, stadio dove gioca il Borussia. Un impianto che è considerato un vero e proprio fortino per la Nazionale tedesca.

La Germania non subisce una sconfitta in quello stadio da quasi vent'anni quando furono proprio gli azzurri ad avere la meglio nella storica sfida del Mondiale 2006.