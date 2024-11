Germania-Bosnia dove vederla: DAZN, Sky, NOW o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Germania vs Bosnia ed Erzegovina

La Germania ospita la Bosnia nella quinta giornata della fase a gironi di Nations League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Germania a un passo dall'obiettivo in Nations League: ai ragazzi di Nagelsmann basterà pareggiare in casa contro la Bosnia per avere la certezza della qualificazione ai quarti di finale, senza passare dai playoff.

Con un successo, Gnabry e compagni sarebbero sicuri del primo posto finale nel Gruppo B della Lega A, comprendente anche Olanda e Ungheria.

Dzeko e soci, invece, sono costretti a compiere l'impresa per cercare di evitare la retrocessione in Lega B, che con un k.o. diverrebbe realtà.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Germania-Bosnia: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.