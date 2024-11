L'avversaria dell'Italia nei quarti di finale della Nations League: tutto sulla Germania

Germania rivale dell'Italia nei quarti della Nations League 2024/2025: cammino nei gironi, formazione tipo e titolari della Nazionale di Nagelsmann.

Un incrocio carico di storia e rivalità.

Italia contro Germania: questo ha detto l'urna di Nyon, riservando agli azzurri la Nazionale di Nagelsmann lungo il percorso che può condurre alla vittoria della Nations League 2024/2025.

I ragazzi di Spalletti sfideranno i tedeschi nel doppio confronto valido per i quarti di finale del torneo, propedeutici all'approdo all'agognata Final Four, dove eventualmente Barella e soci si troveranno di fronte Danimarca o Portogallo. Quarti che ad Euro 2024 per Musiala e soci sono risultati fatali, con l'uscita di scena davanti al pubblico di casa per mano della Spagna.

Bisogna crederci, ma prima c'è da superare l'ostacolo Germania: andata il 20 marzo in Italia, ritorno in trasferta il 23.

Come gioca la Germania? Qual è la formazione tipo? Focus su cammino in Nations League dei teutonici, modulo e titolari.