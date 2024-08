Genoa-Sampdoria biglietti Coppa Italia: quando escono, prezzi, disponibilità e dove comprarli

Grande attesa per il Derby di Genova di Coppa Italia: tutte le info sui biglietti della partita tra Sampdoria e Genoa, costi e dove acquistarli.

Nonostante giochino in serie diverse, la Sampdoria in Serie B e il Genoa in A, le due grandi di Genova si confronteranno nella stagione 2024/2025, ovviamente in Coppa Italia. Al Ferraris, a fine agosto, solamente una delle due passerà il turno per partecipare agli ottavi del torneo.

Se la Sampdoria ha superato di misura il Como, il Genoa ha avuto la meglio sulla Reggiana assicurandosi il passaggio del turno: ora sarà Derby di Genova in gara unica, con i rossoblù 'padroni di casa' a Marassi e blucerchiati 'ospiti' del proprio stadio.

Quando si gioca il Derby? Mercoledì 25 settembre 2024, con orario ancora da definire.