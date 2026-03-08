Goal.com
Genoa-Roma 2-1, pagelle e tabellino: N'dicka risponde a Messias, la decide Vitinha nel finale

La Roma si ferma a Genova, vince la squadra di Daniele Rossi con il goal decisivo di Vitinha. Giallorossi a pari punti del Como, Genoa sempre più lontano dalla retrocessione.

La Roma cade a Genova, vincono 2-1 i rossoblù.

Il primo tempo di Genoa-Roma è fatto di tanta intensità, contrasti e duelli che hanno prevalso sulle occasioni da rete, di fatto assenti. 

Qualche opportunità per Messias, il più attivo offensivamente mentre dall'altra parte è Malen che cerca di mettersi in proprio ma senza impensierire davvero la porta  rossoblù. 

La chance più importante è a fine primo tempo, Messias crossa verso Ekhator che anticipa Mancini ma allungando la gamba non  riesce a trovare la porta spedendo il pallone alto sopra la traversa. 

La prima svolta della gara arriva dopo pochi minuti del secondo tempo, Pellegrini frana su Ellertsson in area e causa il rigore. Messias si presenta dal dischetto, calcia centrale e porta in vantaggio il Genoa. Spinta dall'entusiasmo i rossoblù provano subito a raddoppiare con Ekuban che trova spazio in area ma calcia alto. Risposta immediata della Roma che trova il pareggio su calcio d'angolo; Messias salva su Mancini ma sulla ribattuta Ndicka di testa trova la parabola giusta e segna il terzo goal consecutivo. 

Al 57esimo goal di Malen che però era partito nettamente in posizione di fuorigioco con l'assistente che ha subito alzato la bandierina. L'attaccante è pericoloso anche di testa ma non inquadra la porta. 

A 10 dalla fine torna davanti il Genoa con Vitinha, appena entrato; l'attaccante non può sbagliare a porta vuota sul grande assist di Masini. Assalto finale della Roma; Malen dal nulla calcia ma la conclusione viene deviata. Poi sull'angolo ci prova Cristante ma respinge la difesa. 

In contropiede può chiuderla il Genoa con Malinowskyi che da pochi passi però deve fare i conti con Svilar, autore di un miracolo. 

  • PAGELLE GENOA

    In difesa giganteggia Ostigard (7) che aveva il cliente più scomodo di tutta la Serie A in questo momento, ovvero Malen. Vasquez (5,5) non calcola bene sul goal di N'dicka. Giocata di gran qualità da parte di Masini (7) che serve Vitinha (6,5) per il goal del 2-1. Sempre coinvolto e freddo dagli undici metri Messias (7). Tra gli ingressi  positivi anche quello di Colombo (6,5) che lotta e si fa sentire nel momento cruciale. 

    GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 7, Vasquez 5,5; Sabelli 6, Masini 7, Frendrup 6, Messias 7 (dal 64' Malinowskyi 6), Ellertsson 6,5; Ekhator 6 (dal 64' Colombo 6,5), Ekuban 5,5 (dal 75' Vitinha 6,5). All. De Rossi

  • PAGELLE ROMA

    Nella Roma decisivi i difensori sul goal, Mancini (6) che propizia il goal di N'dicka (6,5), ancora una volta a segno anche se non riesce a intervenire sul cross del secondo goal genoano. Sia Rensch (5) che Tsimikas (5,5) non danno la giusta spinta sulle corsie. Pellegrini (5) sfortunato sul rigore causato ma in generale non ha brillato sulla trequarti. Nonostante non abbia segnato, Malen (6) si conferma una spina per tutte le difese avversarie trasformando ogni palla in una possibile occasione da goal. 

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (dall'84' Ziolkowski s.v) , N'Dicka 6,5, Celik 5,5 (dall'84' Robinio Vaz s.v); Rensch 5 (dal 67' Ghilardi 6), Koné 6, Pisilli 5,5, Tsimikas 5,5; Venturino 5,5 (dal 46' Cristante 5,5), Pellegrini 5 (dal 56' El Ayanaoui 6,5); Malen 6. All. Gasperini

  • TABELLINO GENOA-ROMA

    • Marcatori: 52' Messias, 55' N'dicka, 80' Vitinha
    • Arbitro: Colombo
    • Ammoniti: Masini (G), N'dicka (R), Malen (R), Cristante (R)
    • Espulsi: -
0