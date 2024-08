Genoa-Reggiana dove vederla: Mediaset, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Genoa e Reggiana si sfidano nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Precampionato ormai alle spalle, per il Genoa di Alberto Gilardino è già tempo di iniziare ufficialmente la nuova stagione.

Il primo impegno ufficiale dell’annata calcistica 2024/2025 per i rossoblù è in programma venerdì 9 agosto al Ferraris contro la Reggiana, nel match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Genoa che affronterà la Reggiana, formazione di Serie B guidata dal nuovo allenatore William Viali, con i favori del pronostico, ma attenzione alle insidie che in questa fase iniziale della stagione possono essere dietro l’angolo.

La vincente della sfida tra Genoa e Reggiana sfiderà la vincente di Sampdoria-Como: possibile derby dunque all’orizzonte.

Tutto su Genoa-Reggiana: le formazioni del match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia e dove poter vedere la gara in diretta tv e streaming.