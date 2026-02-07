Goal.com
Hojlund McTominay Genoa NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Genoa-Napoli 2-3, pagelle e tabellino: Hojlund e Vergara decisivi, Buongiorno e Cornet disastrosi, Juan Jesus espulso, McTominay leader, Colombo non perdona

Finale folle al Ferraris, dove un Napoli ridotto in 10 per il rosso a Juan Jesus rimedia a due errori clamorosi di Buongiorno e batte il Genoa al 95': decisivo un rigore di Hojlund. McTominay, autore di un gran goal, ko e sostituito all'intervallo.

Definirlo un finale folle, è riduttivo.

Il Napoli sbanca Marassi al 95', sconfiggendo 3-2 il Genoa in 10 contro 11 e conquistando una vittoria - vista l'evoluzione del match - insperata.

De Rossi può masticare amaro per l'enorme ingenuità del neo entrato Cornet, che commettendo fallo in area su Vergara nel recupero costa al Grifone un pareggio che ormai sembrava cosa certa.

E pensare che gli azzurri la vita se l'erano complicata - come spesso accaduto in questa stagione - da soli, complice due errori macroscopici di un irriconoscibile Buongiorno costati altrettanti goal alla squadra di Conte, andata sotto dopo 3' col rigore di Malinovskyi (fallo di Meret su Vitinha, 'lanciato' in porta da un retropassaggio horror dell'ex Toro) ma brava a ribaltarla col tap-in di Hojlund e col siluro dai 25 metri di McTominay, poi però uscito all'intervallo per un problema al gluteo.

Nella ripresa il Genoa ha preso campo, il Napoli ha approcciato in maniera troppo soft e Colombo, al 57', ha ringraziato Buongiorno di un ulteriore gentile omaggio concesso ai rossoblù trafiggendo i partenopei e siglando il 2-2. A complicare ulteriormente i piani di Conte è il secondo giallo di Juan Jesus, tradotto in espulsione al 76'.

L'uomo in più non viene però sfruttato a dovere dai liguri, che in pieno recupero pagano dazio: step on foot di Cornet sulla sterzata in area di Vergara ed Hojlund, dal dischetto, ha fatto doppietta consegnando 3 punti 'impossibili' ai campioni d'Italia, rimasti così al terzo posto in classifica.

  • PAGELLE GENOA

    Ingresso da croce nera per Cornet (4), Colombo (7) lotta e non perdona, applausi anche per Vitinha (6,5). Escluso Malinovskyi (6,5) mediana genoana bocciata: 5 a Frendrup e ad Ellertsson. Ostigard (5) soffre Hojlund, Bijlow (5,5) incerto sull'1-1 azzurro.

    VOTI GENOA (3-5-2): Bijlow 5,5; Marcandalli 6, Ostigard 5, Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 5,5, Malinovskyi 6,5 (74' Masini sv), Frendrup 5, Ellertsson 5, Martin 5,5 (74' Messias sv); Vitinha 6,5 (89' Cornet 4), Colombo 7 (64' Ekuban 6,5). All. De Rossi.

  • PAGELLE NAPOLI

    Buongiorno conferma la sua stagione da dimenticare (4), Juan Jesus (4,5) lascia il Napoli in 10 peccando in ingenuità, McTominay (7,5) guida alla rimonta gli azzurri nel primo tempo, Hojlund (7,5) implacabile. Vergara (7), fin lì opaco, si guadagna il penalty valso la vittoria.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Rrahmani 6, Buongiorno 4 (60' Beukema 6), Juan Jesus 4,5; Gutierrez 6, Lobotka 6,5, McTominay 7,5 (46' Giovane 5; 77' Olivera sv), Spinazzola 6; Vergara 7, Elmas 6,5; Hojlund 7,5. All. Conte.

  • TABELLINO GENOA-NAPOLI

    GENOA-NAPOLI 2-3

    Marcatori: 3' rig. Malinovskyi (G), 20' Hojlund (N), 21' McTominay (N), 57' Colombo (G), 95' rig. Hojlund (N)

    GENOA (3-5-2): Bijlow 5,5; Marcandalli 6, Ostigard 5, Vasquez 5,5; Norton-Cuffy 5,5, Malinovskyi 6,5 (74' Masini sv), Frendrup 5, Ellertsson 5, Martin 5,5 (74' Messias sv); Vitinha 6,5 (89' Cornet 4), Colombo 7 (64' Ekuban 6,5). All. De Rossi.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Rrahmani 6, Buongiorno 4 (60' Beukema 6), Juan Jesus 4,5; Gutierrez 6, Lobotka 6,5, McTominay 7,5 (46' Giovane 5; 77' Olivera sv), Spinazzola 6; Vergara 7, Elmas 6,5; Hojlund 7,5. All. Conte.

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Meret (N), Vasquez (G), Marcandalli (G), Spinazzola (N)

    Espulsi: Juan Jesus (N) al 76' per doppia ammonizione

