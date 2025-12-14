Pubblicità
Genoa-Inter 1-2, pagelle e tabellino: Lautaro fa il Toro, Bisseck protagonista inatteso, Vitinha d'autore, male Marcandalli

L'Inter non sbaglia, approfitta degli stop di Milan e Napoli e si prende il primo posto in solitaria.

A Marassi l'eroe di giornata è Lautaro Martinez, che con un goal da capitano, leader e trascinatore conduce i nerazzurri al successo contro il Genoa. Ad aprire le danze al 6' ci aveva però pensato Bisseck, eroe che non t'aspetti, con un sinistro strozzato sul primo palo portando Leali a risultare tutt'altro che esente da colpe.

La 'banda' Chivu gioca bene, tiene il pallino del match e al 38' cala il bis col Toro, che difende palla come un leone in area e scarica un siluro a mezz'altezza che fulmina il numero uno del Grifone.

Nel secondo tempo poche occasioni ma anche il goal del Genoa, firmato Vitinha, che si incunea in area dopo un duello in velocità vinto da Ekuban con Akanji ed insacca dopo aver saltato Sommer in uscita.

L'Inter resta in piedi, custodisce il pesante vantaggio, nel finale sfiora il 3-1 col neo entrato Thuram e al fischio finale di Doveri esulta: la Serie A ha un'unica nuova capolista.

  • PAGELLE GENOA

    Marcandalli (5) soffre tremendamente Lautaro e Pio Esposito, Malinovskyi (5) da mezzala non garantisce filtro e latita in qualità, firma d'autore sul goal da parte di Vitinha (7), Ekuban (6,5) scatenato dal suo ingresso. Leali (5,5) bravo in un paio di tentativi nerazzurri, ma male sulla rete di Bisseck.

    VOTI GENOA (3-5-2): Leali 5,5; Marcandalli 5, Otoa 5,5 (89' Cornet sv), Vasquez 6; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 5, Frendrup 5,5 (78' Gronbaek sv), Ellertsson 5,5 (89' Carboni sv), Martin 6; Vitinha 7 (78' Ekhator sv), Colombo 5,5 (59' Ekuban 6,5). All. De Rossi.

  • PAGELLE INTER

    Lautaro (7,5) segna una rete bella e decisiva ed indossa i panni del capopopolo, Bisseck (7) ha il merito di sbloccarla, Akanji (6) cala dopo un primo tempo al top, in mezzo al campo bene sia Zielinski che Sucic (6,5 e 6,5). Pio Esposito (6) combatte ma non punge.

    VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 6, Barella 6, Zielinski 6,5 (90' De Vrij sv), Sucic 6,5 (74' Mkhitaryan sv), Carlos Augusto 6; Lautaro Martinez 7,5 (84' Diouf sv), Pio Esposito 6 (74' Thuram 6). All. Chivu.

  • PAGELLE GENOA-INTER

    GENOA-INTER 1-2

    Marcatori: 6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)

    GENOA (3-5-2): Leali 5,5; Marcandalli 5, Otoa 5,5 (89' Cornet sv), Vasquez 6; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 5, Frendrup 5,5 (78' Gronbaek sv), Ellertsson 5,5 (89' Carboni sv), Martin 6; Vitinha 7 (78' Ekhator sv), Colombo 5,5 (59' Ekuban 6,5). All. De Rossi.

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 6, Barella 6, Zielinski 6,5 (90' De Vrij sv), Sucic 6,5 (74' Mkhitaryan sv), Carlos Augusto 6; Lautaro Martinez 7,5 (84' Diouf sv), Pio Esposito 6 (74' Thuram 6). All. Chivu.

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Akanji (I), Barella (I), Bisseck (I), Ekhator (G)

    Espulsi: nessuno

