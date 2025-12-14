Genoa-Inter 1-2, pagelle e tabellino: Lautaro fa il Toro, Bisseck protagonista inatteso, Vitinha d'autore, male Marcandalli

Lautaro (7,5) segna una rete bella e decisiva ed indossa i panni del capopopolo, Bisseck (7) ha il merito di sbloccarla, Akanji (6) cala dopo un primo tempo al top, in mezzo al campo bene sia Zielinski che Sucic (6,5 e 6,5). Pio Esposito (6) combatte ma non punge.

VOTI INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 6, Barella 6, Zielinski 6,5 (90' De Vrij sv), Sucic 6,5 (74' Mkhitaryan sv), Carlos Augusto 6; Lautaro Martinez 7,5 (84' Diouf sv), Pio Esposito 6 (74' Thuram 6). All. Chivu.