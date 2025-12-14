Genoa-Inter 1-2, pagelle e tabellino: Lautaro fa il Toro, Bisseck protagonista inatteso, Vitinha d'autore, male Marcandalli

L'Inter non sbaglia, approfitta degli stop di Milan e Napoli e si prende il primo posto in solitaria.
A Marassi l'eroe di giornata è Lautaro Martinez, che con un goal da capitano, leader e trascinatore conduce i nerazzurri al successo contro il Genoa. Ad aprire le danze al 6' ci aveva però pensato Bisseck, eroe che non t'aspetti, con un sinistro strozzato sul primo palo portando Leali a risultare tutt'altro che esente da colpe.
La 'banda' Chivu gioca bene, tiene il pallino del match e al 38' cala il bis col Toro, che difende palla come un leone in area e scarica un siluro a mezz'altezza che fulmina il numero uno del Grifone.
Nel secondo tempo poche occasioni ma anche il goal del Genoa, firmato Vitinha, che si incunea in area dopo un duello in velocità vinto da Ekuban con Akanji ed insacca dopo aver saltato Sommer in uscita.
L'Inter resta in piedi, custodisce il pesante vantaggio, nel finale sfiora il 3-1 col neo entrato Thuram e al fischio finale di Doveri esulta: la Serie A ha un'unica nuova capolista.