Genoa-Bologna 3-2, pagelle e tabellino: Malinkovskyi, Ekuban e Messias a segno dalla panchina, Skorupski avvia la rimonta avversaria, Immobile insufficiente

Successo prezioso per il Genoa che rimonta un Bologna piombato in un periodo complicato: decisive le mosse dalla panchina e l'episodio che lascia in inferiorità numerica gli ospiti all'ora di gioco. Ora sono sei i punti di vantaggio sulla zona retrocessione per il 'Grifone'.

De Rossi punta subito sul nuovo acquisto Bijlow tra i pali, Italiano risponde tenendo in panchina sia Orsolini che Castro: spazio per Rowe e l'ex Immobile. Il bomber di Torre Annunziata svaria lungo tutto il fronte d'attacco, lasciando in costante apprensione la retroguardia genoana: a trovare la via del goal è però Ferguson, con una rasoiata dal limite che si insacca grazie all'aiuto del palo interno. Il giusto premio per la mole di gioco creata, decisamente superiore rispetto alla sterile proposta offensiva dei padroni di casa.

La salita si fa ancora più ripida per il Genoa che, nel corso del secondo minuto della ripresa, va di nuovo sotto: imbucata di Rowe per Zortea che lascia partire un passaggio rasoterra, sul quale interviene Otoa che deposita nella propria porta e firma l'autorete dello 0-2. L'inerzia cambia improvvisamente quando Maresca estrae il cartellino rosso nei confronti di Skorupski, reo di aver atterrato Vitinha fuori area dopo un controllo errato: per l'arbitro campano è chiara occasione da rete, decisione confermata anche in seguito alla revisione delle immagini al VAR. Tra i pali torna Ravaglia, accolto nel peggiore dei modi da Malinovskyi: la punizione dell'ucraino ha una traiettoria maligna che non gli lascia scampo.

De Rossi si gioca il tutto per tutto e, a ripagarlo, è un altro giocatore entrato dalla panchina: girata di pregevole fattura di Ekuban che firma il 2-2. I cambi danno nuova linfa ai liguri che, a un passo dal gong, trovano addirittura il sorpasso: Messias calcia a giro col sinistro e incenerisce un incredulo Ravaglia.