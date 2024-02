Gazzetta dello Sport - Zielinski all'Inter, ci siamo: i nerazzurri hanno inoltrato la comunicazione al Napoli

Come aveva già fatto col Porto per Taremi, l'Inter ha avvisato il Napoli: per Zielinski è pronto un contratto quadriennale.

Piotr Zielinski, di fatto, può considerarsi un nuovo giocatore dell'Inter. Anche se, nella pratica, il centrocampista polacco indosserà la maglia del Napoli ancora per cinque mesi circa. Gli ultimi della sua avventura in azzurro. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'Inter ha comunicato al Napoli l'esistenza di una trattativa in corso con Zielinski. Un atto formale che precede tutto il resto: le visite mediche, la firma sul contratto, l'ufficialità. Tutto, insomma, è apparecchiato perché Zielinski sposi la causa dell'Inter a partire dalla prossima stagione. Arriverà a parametro zero, senza che il club nerazzurro debba sborsare un solo euro per il suo cartellino. L'articolo prosegue qui sotto