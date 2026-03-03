Gazzetta dello Sport - Pio Esposito, il tentativo dell'Arsenal e il rifiuto dell'Inter: cos'è successo

Pio Esposito giocherà anche questa sera, in casa del Como, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Come è normale che sia, considerando anche le contemporanee indisponibilità di Lautaro Martinez e di Bonny.
A diversi chilometri di distanza, nel nord di Londra, l'Arsenal forse osserverà e forse no. Perché i Gunners il proprio tentativo di portare il centravanti dell'Inter in Inghilterra lo hanno già effettuato. Ed è andato a vuoto.
Una missione svelata dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Una missione che, appunto, non ha avuto un esito felice per la miglior squadra d'Inghilterra e della Champions League.