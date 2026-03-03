Gazzetta dello Sport - Pio Esposito, il tentativo dell'Arsenal e il rifiuto dell'Inter: cos'è successo

L'Inter ha infatti risposto picche all'interessamento dell'Arsenal. E lo ha fatto in maniera molto rapida, senza nemmeno illudere i Gunners di poter iniziare un dialogo per un possibile trasferimento a Londra di Esposito.

"Pio è il nostro futuro - è la sintesi della risposta interista all'Arsenal, come scrive la Gazzetta - ha ancora quattro anni di contratto e non è sul mercato, per nessuna cifra".

Esposito, insomma, si è guadagnato lo status di intoccabile all'Inter. Con buona pace dell'Arsenal, che comunque in rosa ha già altri centravanti come Gyokeres e Gabriel Jesus e con loro sta sognando un sospirato titolo di Premier League.