Pubblicità
Pubblicità
Giacomo Raspadori Atletico MadridGetty
Leonardo Gualano

Gazzetta dello Sport - La Roma su Raspadori: già avviati i contatti con il suo entourage

La Roma ha individuato in Giacomo Raspadori uno dei suoi obiettivi per rafforzare l’attacco a gennaio: l’attaccante è un pallino di Gasperini.

Pubblicità

Ha lasciato la Serie A lo scorso agosto per iniziare un’esperienza tutta nuova in Spagna e all’Atletico Madrid, ma per Giacomo Raspadori potrebbero presto riaprirsi le porte del calcio italiano.

Non per vestire la maglia della Nazionale Azzurra, cosa che ha continuato a fare nel corso degli ultimi mesi, bensì quella giallorossa della Roma.

Secondo quanto riportato infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club capitolino ha individuato proprio nell’ex Sassuolo e Napoli il suo grande obiettivo per rafforzare l’attacco nel corso della sessione invernale di calciomercato.

  • Giacomo Raspadori Atletico MadridGetty

    CONTATTI AVVIATI

    La Roma non si è limitata ad appuntare il nome di Raspadori sul suo taccuino, ma, come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore.

    Al lavoro c’è anche un importante intermediario e, sebbene non si possa certo parlare di fumata bianca vicina, i primi colloqui sono sfociati in un gradimento di fondo dell’attaccante.

    • Pubblicità

  • BISOGNA PARLARE CON L’ATLETICO MADRID

    Se dunque per quanto riguarda Raspadori la strada dovrebbe essere abbastanza in discesa, diverso è il discorso che riguarda l’Atletico Madrid.

    La Roma infatti non ha ancora avviato dei contatti con il club spagnolo, che la scorsa estate ha investito qualcosa come 22 milioni più 4 di bonus per assicurarsi il cartellino dell’attaccante.

    Raspadori è legato all’Atletico da un contratto fino al 2030 e quindi, ovviamente, bisognerà trovare un’intesa con il club iberico.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Raspadori Atletico MadridGetty Images

    STA GIOCANDO POCHISSIMO IN SPAGNA

    Raspadori sin qui è riuscito a ritagliarsi poco spazio agli ordini di Simeone.

    Sono state solo undici le presenze totalizzate su venti partite ufficiali giocate dall’Atletico Madrid, delle quali appena tre da titolare.

    L’ex attaccante del Napoli sta viaggiando a una media di 26,5’ a gara, mentre a Roma si vedrebbe certamente garantito un minutaggio maggiore.

  • UN VECCHIO PALLINO DI GASPERINI

    A Roma Raspadori troverebbe un suo grande estimatore: Gian Piero Gasperini.

    Come spiegato infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, non solo il tecnico è alla ricerca di un elemento veloce, forte nell’uno contro uno e capace di fraseggiare come lui, ma già nel 2024 ha chiesto all’Atalanta di portarlo a Bergamo nel corso della sessione invernale di calciomercato.

    Allora l’operazione non è andata in porto, ma chissà che le cose non possano cambiare tra un mese.

    La Roma potrebbe tentare la strada del prestito con diritto di riscatto fissato sui 20-22 milioni, una soluzione questa che consentirebbe all’Atletico Madrid di piazzare una piccola plusvalenza.

    Le prossime settimane diranno di più: Raspadori potrebbe presto riscoprirsi nuovamente tra i grandi protagonisti della corsa Scudetto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM