Gazzetta dello Sport - La Roma su Raspadori: già avviati i contatti con il suo entourage

A Roma Raspadori troverebbe un suo grande estimatore: Gian Piero Gasperini.

Come spiegato infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, non solo il tecnico è alla ricerca di un elemento veloce, forte nell’uno contro uno e capace di fraseggiare come lui, ma già nel 2024 ha chiesto all’Atalanta di portarlo a Bergamo nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Allora l’operazione non è andata in porto, ma chissà che le cose non possano cambiare tra un mese.

La Roma potrebbe tentare la strada del prestito con diritto di riscatto fissato sui 20-22 milioni, una soluzione questa che consentirebbe all’Atletico Madrid di piazzare una piccola plusvalenza.

Le prossime settimane diranno di più: Raspadori potrebbe presto riscoprirsi nuovamente tra i grandi protagonisti della corsa Scudetto.