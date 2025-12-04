Gazzetta dello Sport - La Roma su Raspadori: già avviati i contatti con il suo entourage

Ha lasciato la Serie A lo scorso agosto per iniziare un’esperienza tutta nuova in Spagna e all’Atletico Madrid, ma per Giacomo Raspadori potrebbero presto riaprirsi le porte del calcio italiano.
Non per vestire la maglia della Nazionale Azzurra, cosa che ha continuato a fare nel corso degli ultimi mesi, bensì quella giallorossa della Roma.
Secondo quanto riportato infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club capitolino ha individuato proprio nell’ex Sassuolo e Napoli il suo grande obiettivo per rafforzare l’attacco nel corso della sessione invernale di calciomercato.