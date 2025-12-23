Gattuso e le possibili novità dell'Italia agli spareggi: "Palestra, Zaniolo e altri 4-5 nomi, li stiamo osservando tutti"

"Ho detto subito di sì. Sono fatto così caratterialmente. Non sono stato là a vedere quali erano i pro e i contro. Però con la consapevolezza di essermi preso una grande responsabilità, tuttora la sento. Sapevo che non era facile, ma in sei partite abbiamo sbagliato un secondo tempo. I giocatori mi hanno dato tutto. Fra tre mesi si giochiamo qualcosa di importante, la nazione ci sta aspettando, ma ci vogliono tranquillità, la giusta mentalità, l'amor proprio per questa maglia. E vediamo di farci trovare pronti.

Chi me lo ha fatto fare? Si vive una volta sola. Quando ti arriva un'occasione così, specialmente per quello che ho vissuto io con questa maglia... Me la sentivo, ho accettato e non me ne pento. Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese. Guardiamo avanti con grande tranquillità, ci giochiamo tanto ma bisogna dare il 100%, chiuderci a riccio e fare gruppo. E se succederà quello che non deve succedere, io mi assumerò le mie responsabilità e ci metterò la faccia. Ma non voglio pensare in negativo".